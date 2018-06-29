Сотрудники интерната, оказавшегося в центре скандала с изнасилованием детей, потребовали не закрывать учреждение
Сотрудники челябинского интерната, оказавшегося в центре скандала с изнасилованием детей, потребовали не закрывать учреждение. С соответствующим обращением работники обратились в прокуратуру.
Семеро сотрудников Лазурненской коррекционной школы-интерната пожаловались на нарушение жилищных прав, сокращение рабочих мест, а также нарушение прав несовершеннолетних. Педагоги не хотят лишиться работы и встретились с исполняющим обязанности прокурора Челябинской области Виталием Лопиным, чтобы решить проблему. Об этом сообщает издание Ura.ru.
Ранее сообщалось, что скандальный интернат будет закрыт с 1 сентября. Официальным поводом для такого решения стала проблема с подачей горячей воды.
В феврале этого года стало известно об изнасилованиях воспитанников Лазурненского интерната – об этом журналистам рассказали приемные родители детей. Воспитателей, которые предположительно были к этому причастны, сначала отстранили от работы, но затем они были восстановлены. Они проходят свидетелями по уголовным делам о насильственных действиях сексуального характера и халатности чиновников.
Несколько недель назад сотрудники интерната подали на приемных родителей воспитанников заявление о клевете. Доследственная проверка по этому делу продлится до середины июля.
Комментарии9
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blinorozhiy_chmo 29 июня 2018 | 15:06
Мемориал вам, педофилам в помощь.
vilingrad 29 июня 2018 | 15:28
blinorozhiy_chmo: потребовали не закрывать учреждение"
Видимо, понравилось... Основа Вовкиного режима.
zztop1960 29 июня 2018 | 15:47
blinorozhiy_chmo: Не все единороссы педофилы, но все педофилы, как правило, единороссы! https://kprf.ru/opponents/97945.html Новгородский педофил из партии власти Замглавы администрации Великого Новгорода Вадим Фадеев подыскивал детей высокопоставленным педофилам из "Единой России" Источник: http://rucompromat.com/articles/novgorodskiy_pedofil_iz_partii_vlasti
vladimirgornitsky 29 июня 2018 | 15:08
Подумаешь, детдомовцев каких-то насиловали чиновники, а педагоги этих детей им поставляли. Дело житейское. Это разве причина, чтобы уволнять педагогов, которые хотят продолжать свою полезную деятельность. Даже если вдруг чиновников и уволят, то новые появятся, кто же будет заниматься обслуиванием их потребностей?
Да и вообще не до этого сейчас органам. Все силы брошены на борьбу с Дмитриевым.
croaker 29 июня 2018 | 15:10
Сотрудники интерната просят не лишать их доходного бизнеса.
gvs 29 июня 2018 | 15:11
Педофилы не сдаются!!! ))))
andy66 29 июня 2018 | 15:51
закрытие учреждения накажет прежде всего детей!
Это также логично, как закрыть больницу в которой проворовался главный врач... Пациентов то зачем наказывать?
nezaputin2018 29 июня 2018 | 15:56
Его ещё не закрыли до сих пор? Бедные дети! Где дура мизулина, где рыжее чудище милонова? Где все, кто кричал в защиту закона Димы Яковлева? И принимали этот закон? Нет. Вот оно, истинное лицо защиты детей в России!
amrigo 29 июня 2018 | 16:04
Насиловать и убивать детей, да и вообще домашнее насилие — православная традиция, поэтому попы так активно протестовали, когда хотели сделать уголовную ответственность за это. Только в России педофилической маньяки и воры проходят по делу свидетелями.