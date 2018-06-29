Сотрудники интерната, оказавшегося в центре скандала с изнасилованием детей, потребовали не закрывать учреждение

Сотрудники челябинского интерната, оказавшегося в центре скандала с изнасилованием детей, потребовали не закрывать учреждение. С соответствующим обращением работники обратились в прокуратуру.

Семеро сотрудников Лазурненской коррекционной школы-интерната пожаловались на нарушение жилищных прав, сокращение рабочих мест, а также нарушение прав несовершеннолетних. Педагоги не хотят лишиться работы и встретились с исполняющим обязанности прокурора Челябинской области Виталием Лопиным, чтобы решить проблему. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Ранее сообщалось, что скандальный интернат будет закрыт с 1 сентября. Официальным поводом для такого решения стала проблема с подачей горячей воды.

В феврале этого года стало известно об изнасилованиях воспитанников Лазурненского интерната – об этом журналистам рассказали приемные родители детей. Воспитателей, которые предположительно были к этому причастны, сначала отстранили от работы, но затем они были восстановлены. Они проходят свидетелями по уголовным делам о насильственных действиях сексуального характера и халатности чиновников.

Несколько недель назад сотрудники интерната подали на приемных родителей воспитанников заявление о клевете. Доследственная проверка по этому делу продлится до середины июля.