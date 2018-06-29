В московском аэропорту Домодедово задержан человек, который утверждал, что у него есть взрывное устройство
В московском аэропорту Домодедово задержан человек, который утверждал, что у него есть взрывное устройство, — сообщает Рейтер. В самом аэропорту заявляют, что никакой угрозы нет и он работает в обычном режиме. Других подробностей пока нет.
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