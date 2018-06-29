В Ульяновской области прошли обыски в региональном министерстве здравоохранения, а также в областном законодательном собрании. Это связано с уголовным делом о закупках медицинских препаратов, — сообщается на сайте общественной палаты региона. По ее данным, цены на медицинские препараты завышались на 30-50%.