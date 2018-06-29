Президент Путин не собирается на матч Россия-Испания 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу
Президент Путин не собирается на матч Россия-Испания 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, график предусматривает посещение открытия и закрытия чемпионата мира, но, в любом случае, президент будет болеть за наших, — добавил Песков. На матче будет присутствовать король Испании Филипп VI. Он прилетит только на игру и после этого сразу покинет Россию. Никаких встреч и переговоров с российским руководством не планируется.
Комментарии20
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lager23 29 июня 2018 | 14:44
Плешивый трус!
vinibi_ 29 июня 2018 | 14:47
Знает точно, что сольют- а это он не любит-он привык ассоциироваться только с победой!!!
avp235 29 июня 2018 | 14:56
vinibi_:
"Президент Путин не собирается на матч Россия-Испания".
Значит продуют. Решено.
clandestino 29 июня 2018 | 15:07
lager23: Просто ему некогда
danko1 29 июня 2018 | 14:44
О чем Королю с гопником-вором говорить, к тому же конченным лжецом?
Да и Путину посещать матч, когда о победе договориться нельзя, не к чему.
zmeelov_1 29 июня 2018 | 14:58
danko1: Всё мастурбируешь на Путина, трухлявая нимфоманка в отставке. хе-хе
vvs7651 29 июня 2018 | 14:44
Зассал. Как всегда, когда хорошего можно и не дождаться...
trans 29 июня 2018 | 14:45
До чего же надоел этот Письков....
Если уж дед Щукарь уселся в президентское кресло на всю оставшуюся жизнь, то хотя бы эти рожи типа Пескова менял. А то уже блевать манит от одного его вида.
pavel_svr 29 июня 2018 | 14:59
trans:
От ненависти до любви один шаг, учтите.
Еще не хватало на незнакомых людей так реагировать. Вы уж нервишки поберегите, жизнь одна...
andrey100067 29 июня 2018 | 14:46
Похоже, с испанцами не договорились. 5-0 в пользу наших не будет...
vitia_chao 29 июня 2018 | 14:53
andrey100067:
Будем надеяться. Хотя в Испании "ходят слухи", что и этот матч Путин купил.
novirusisch 29 июня 2018 | 14:48
Проигрыш испанцам практически гарантирован.
А Путин не любит, когда поражения связывают с его именем.
В момент поражений он исчезает из виду.
Поэтому на матче его не будет.
есть и другой момент. Испанский король явно не желает с ним встречаться.
А быть на одном стадионе, в соседних ложах и даже не поздороваться ...
Для путина это было бы публичное унижение.
Поэтому на стадионе его не будет.
sapiens17 29 июня 2018 | 14:52
novirusisch: Думаю, что второе "Испанский король явно не желает с ним встречаться" - это ... Главное.
glotov 29 июня 2018 | 14:53
На примере этой ветки видно, как политические "мудрствования" вредят футболу и празднику. Можно просто не приплетать политику с чемпионату - всем будет лучше.
post_v 29 июня 2018 | 14:53
Помнится, король Хуан Карлос I (папаша нынешнего короля Филиппа VI), очень резко обошелся с венесуэльским другом Путина по имени Уго Чавес.
знатоки испанского языка разошлись в трактовке перевода - Хуан Карлос сказал Чавесу то ли "Помолчите", то ли "Заткнись"
а вдруг и нынешний что-нибудь подобное скажет? Боязно...
don_ballon 29 июня 2018 | 14:54
Зря. Испания приехала такая же варёная и объевшаяся титулами как и сборная Германии, просто испанцам чуть больше повезло. При грамотном подходе, самоотверженой игре и удачном раскладе, совершить футбольное чудо на своём стадионе при поддержке своей публики вполне реально. Присутствие президента страны тоже плюс, недаром король Испании прилетел-это моральная поддержка от лица всей нации. Ну, а при поражении можно держаться подобно принцу Саудии, с грустным достоинством. Только если бы Путин приехал на 1/8 с Испанией, он не был бы Путиным, закрытым, осторожным и унылым. Азартен он только в накоплении миллиардов.
tomorrow_never_knows 29 июня 2018 | 15:02
don_ballon: Вы забыли самое главное об испанцах! За день до начала ЧМ был уволен тренер и назначен Йерро, который как тренер еще не состоялся! Так что их сборная на "автопилоте" с одиннадцатью играющими тренерами...
niknov 29 июня 2018 | 15:02
Потому что проигрыш будет невероятным.
clandestino 29 июня 2018 | 15:03
Букам и попанам на заметку: где Путин там победа, где нет Путина там жопа. Если бы вместо испанцев были санмаринезы были бы и Путин и победа.
fgk54 29 июня 2018 | 15:04
Путин вместо себя пришлет Медведева. Расчет следующий: Если Россия победит, тогда народ простит Медведеву пенсионную реформу, не а если проиграют, тогда весь негатив выплеснется против Медведева, а Путину это как раз и надо - чем больше Медведев ненавистен, тем больше шансов его убрать. И тогда до 15 июля Медведеву вряд ли удастся протащить пенсионную реформу в Гос.Думе.