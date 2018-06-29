Президент Путин не собирается на матч Россия-Испания 1⁄ 8 финала чемпионата мира по футболу, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, график предусматривает посещение открытия и закрытия чемпионата мира, но, в любом случае, президент будет болеть за наших, — добавил Песков. На матче будет присутствовать король Испании Филипп VI. Он прилетит только на игру и после этого сразу покинет Россию. Никаких встреч и переговоров с российским руководством не планируется.