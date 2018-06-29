Около 100 нелегальных мигрантов пропали без вести в результате крушения лодки у берегов Ливии

Около 100 нелегальных мигрантов, пытавшихся по Средиземному морю добраться в Европу, пропали без вести в результате крушения лодки у берегов Ливии, — сообщает Рейтер со ссылкой на ливийскую службу береговой охраны. На месте крушения продолжается поисковая операция, 14 человек удалось спасти.

По данным Международной организации по миграции, в 2017-ом году в Европу прибыли более 170 тысяч беженцев, более 3 тысяч погибли в пути.