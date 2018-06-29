Около 100 нелегальных мигрантов пропали без вести в результате крушения лодки у берегов Ливии
Около 100 нелегальных мигрантов, пытавшихся по Средиземному морю добраться в Европу, пропали без вести в результате крушения лодки у берегов Ливии, — сообщает Рейтер со ссылкой на ливийскую службу береговой охраны. На месте крушения продолжается поисковая операция, 14 человек удалось спасти.
По данным Международной организации по миграции, в 2017-ом году в Европу прибыли более 170 тысяч беженцев, более 3 тысяч погибли в пути.
Комментарии2
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sg90 29 июня 2018 | 14:48
Смотри какая оперативность! Только, только договорились ограничить въезд мигрантов )))
benny_point 29 июня 2018 | 15:24
.... скорее всего их съел кровожадный Путин.