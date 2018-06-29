Премьер Медведев предложил компенсировать часть стоимости путевок туристам, которые приезжают в Россию

Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства. В Белом доме считают, что это позволит стимулировать въездной туризм. Детали предложения пока не известны. Ранее власти Крыма предлагали ввести безвизовый режим до 30 дней для иностранцев, которые захотят приехать в Россию на лечение, прежде всего, в санатории и на курорты.