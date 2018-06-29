Премьер Медведев предложил компенсировать часть стоимости путевок туристам, которые приезжают в Россию
Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства. В Белом доме считают, что это позволит стимулировать въездной туризм. Детали предложения пока не известны. Ранее власти Крыма предлагали ввести безвизовый режим до 30 дней для иностранцев, которые захотят приехать в Россию на лечение, прежде всего, в санатории и на курорты.
Комментарии9
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tag188 29 июня 2018 | 14:35
Правильно! А своим выездные визы введи.
general_123 29 июня 2018 | 14:40
Премьер Медведев предложил компенсировать часть стоимости путевок туристам, которые приезжают в Россию
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Кто будет компенсировать проживание россиян в России?
danko1 29 июня 2018 | 14:41
tag188: А для своих денег нет.
Все деньги на виолончели ушли и на подкуп лояльности иностранцев.
riots 29 июня 2018 | 14:38
По-моему кремль уже просто стебется .
vezdehod 29 июня 2018 | 14:41
Медвежонок Дима, видимо. перегрелся на июньском солнце - с Дуба свалился.
abuvgrobu 29 июня 2018 | 14:40
За чей счёт этот праздник жизни ?..
hihi2raza 29 июня 2018 | 14:40
Зря старается, в эту убогую, нищую, злобную и мерзкую страну никто ни ездит и не поедит.
neitral_n 29 июня 2018 | 14:40
Неужели из медведевской зарплаты сам и компесанёт? Звезду ему!
platonnekafrin 29 июня 2018 | 14:41
Ай да Димка, ай да путин сын! Умен ведь, когда не на людях находится! Туриста главное завлечь, а потом за выезд хоть в три шкуры!