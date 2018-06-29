Работники Лазурненской коррекционной школы-интерната, где насиловали детей, просят не закрывать учреждение

Работники Лазурненской коррекционной школы-интерната в Челябинской области, где насиловали детей, просят не закрывать учреждение. С заявлениями в прокуратуру обратились 7 человек, — сообщает издание Ура.ру. Сотрудники интерната ссылаются на нарушение жилищных прав, сокращение рабочих мест, а также нарушение прав несовершеннолетних. По официальной версии школа закрывается в связи с проблемами подачи горячей воды.

Об изнасиловании детей в интернате рассказали приемные родители бывших воспитанников. СК возбудил два уголовных дела. Воспитателей сначала отстранили от работы, но затем восстановили. Они проходят по делу в качестве свидетелей. Со своей стороны, сотрудники интерната подали заявление в полицию. Они обвиняют приемных родителей в клевете.