Работники Лазурненской коррекционной школы-интерната, где насиловали детей, просят не закрывать учреждение
Работники Лазурненской коррекционной школы-интерната в Челябинской области, где насиловали детей, просят не закрывать учреждение. С заявлениями в прокуратуру обратились 7 человек, — сообщает издание Ура.ру. Сотрудники интерната ссылаются на нарушение жилищных прав, сокращение рабочих мест, а также нарушение прав несовершеннолетних. По официальной версии школа закрывается в связи с проблемами подачи горячей воды.
Об изнасиловании детей в интернате рассказали приемные родители бывших воспитанников. СК возбудил два уголовных дела. Воспитателей сначала отстранили от работы, но затем восстановили. Они проходят по делу в качестве свидетелей. Со своей стороны, сотрудники интерната подали заявление в полицию. Они обвиняют приемных родителей в клевете.
Комментарии4
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yralez 29 июня 2018 | 14:33
К шефам обратились.
Должны помочь.
blinorozhiy_chmo 29 июня 2018 | 14:41
Не туду пишут.
Пусть обращаются в главконтору по защите педофилов - Мемориал.
Кстати, и по защите наркодилеров - туда же. Чем могут - помогут.
kryimsdiiick 29 июня 2018 | 14:36
Как же депутатов-едроссов оставить без борделя?
kraft 29 июня 2018 | 14:40
Хотят продолжать?