ФИФА намерена и дальше учитывать количество желтых карточек при определении места команд в таблице

Международная федерация футбола намерена и дальше учитывать количество желтых карточек при определении места команд в таблице.

Сборная Японии в последнем туре группового этапа опередила команду Сенегала, поскольку футболисты получили меньше предупреждений от арбитров, чем африканцы. Это вызвало вопросы, на которые ответил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Он напомнил, что этот критерий стоит в списке далеко не первым и разумеется те, кто набрал больше очков или забил больше голов всегда будет иметь преимущество, тем не менее, жребий с точки зрения ФИФА – еще менее справедливый способ определения места в таблице. Кроме того, принципы честной игры всегда были в приоритете в мировом футболе. Именно поэтому, пока отменять этот критерий никто не собирается. Если бы Сенегал оказался в состоянии забить в ворота Колумбии хотя бы еще один мяч, грубость игроков африканской команды не имела бы определяющего значения.