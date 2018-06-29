Программа мексиканского праздника День всех умерших, которая должна была проходить в Москве, изменена, рассказал наш корреспондент Алексей Дурново.

Накануне лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин выразил решительный протест против проведения мексиканского праздника на Красной площади.