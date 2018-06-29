Программа мексиканского праздника День всех умерших, которая должна была проходить в Москве, изменена
Программа мексиканского праздника День всех умерших, которая должна была проходить в Москве, изменена, рассказал наш корреспондент Алексей Дурново.
Накануне лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин выразил решительный протест против проведения мексиканского праздника на Красной площади.
Комментарии9
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putin_itogy 29 июня 2018 | 14:16
Мерзавцы, мексиканцы..
они не хоронят своих родственников, мумии тела держат дома,
в шкафах, на антрессолях!...
У мексиканцев дома всегда воняет трупами..
Устраивают "праздники умерших", в которые они бегают везде со своими трупами,
чистят их, наряжают..И прочие дикарские извращения..
Абсолютно дикарские обычаи, целая страна эксгуматоры..
avp235 29 июня 2018 | 14:18
putin_itogy:
Действительно, ужасная традиция, но в Москве она могла заиграть новыми красками.
danko1 29 июня 2018 | 14:30
avp235: Красная площадь- самое подходящее место для этого праздника, т.к. это не только кладбище за стеной, но и сборище живых мертвецов в Кремле, продавших душу дьяволу.
kryimsdiiick 29 июня 2018 | 14:28
putin_itogy: мы же носимся с Путином
rusof_ob 29 июня 2018 | 14:18
На красной площади каждый день праздник одного умершего, но так и не похороненого по-христиански.
drillerthriller 29 июня 2018 | 14:22
Какие же пiдоры эти комуняки
kunst54 29 июня 2018 | 14:22
Самое место для такого праздника, потому что вся площадь завалена трупами. Уже давно пора вывалить их все из могил и сжечь, чтобы следа не осталось и чтобы потом дышать стало лучше. Для этого очень бы подошло подобное яркое и удалое празднество.
svirepyi_gary 29 июня 2018 | 14:23
Ну, ежели Сурайкин против, то кто ж против него попрёт на амбразуру...
aristarch 29 июня 2018 | 14:28
Этот узнаваемый аромат кгб-гостеприимства.