Брат политика Алексея Навального Олег вышел сегодня на свободу

Он провёл в заключении 3,5 года. В отличие от Алексея Навального по делу «Ив Роше» он получил реальный срок. У колонии в Орловской области Олега Навального встретили аплодисментами, рассказала корреспондент «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.



11 июля Олегу Навальному предстоит суд по жалобе на бездействие прокуратуры по заявлениям осуждённых из его колонии.