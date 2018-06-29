Брат политика Алексея Навального Олег вышел сегодня на свободу
Он провёл в заключении 3,5 года. В отличие от Алексея Навального по делу «Ив Роше» он получил реальный срок. У колонии в Орловской области Олега Навального встретили аплодисментами, рассказала корреспондент «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.
11 июля Олегу Навальному предстоит суд по жалобе на бездействие прокуратуры по заявлениям осуждённых из его колонии.
Комментарии6
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vera14 29 июня 2018 | 14:15
Брат вышел на свободу, пора Алешеньке занять его место и честно отсидеть за мошенничество. Прислуживание власти хорошим для него не закончится.
polsan 29 июня 2018 | 14:29
vera14: Вы уверены, что Вы женщина?! ))
vinibi_ 29 июня 2018 | 14:31
polsan: Почему бы и нет?-она простая номерная подзаборная пригожинская шваль!!!
vera14 29 июня 2018 | 14:39
vinibi_: А это что за мерзость влезла в разговор?
profi1962 29 июня 2018 | 14:20
Эти твари найдут другой повод насолить Навальному. Готов держать пари. Эти парни плаща и кинжала мастер придумать какую нибудь гадость. Ждем.
piterjanis 29 июня 2018 | 14:27
profi1962: Навальный проект одной из башен Кремля,кто его посадит? Он спойлер нужный.