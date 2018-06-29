Генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернут два миллиона долларов, переданные в ходе оперативного эксперимента Алексею Улюкаеву. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

Олег Феоктистов лично пришел в суд по своему ходатайству. Заседание было закрытым: так попросили в ФСБ. Бывший же министр экономразвития Алексей Улюкаев находился на видеосвязи из колонии. Феоктистов утверждает, что 2 млн долларов, которые, как посчитал суд, были переданы Улюкаеву в качестве взятки, он занял у некоего «частного инвестора». При этом по решению суда деньги будут возвращены именно бывшему главе службы безопасности «Роснефти». Сам Феоктистов во время открытого оглашения постановления был загорожен пятью судебными приставами. Между тем адвокат Улюкаева Лариса Каштанова сказала, что решение суда будет обжаловано. По ее мнению, доказать, что 2 млн долларов принадлежали именно Феоктистову, не удалось. В «Роснефти» же комментировать процесс отказались. Напомним, Алексей Улюкаев в декабре прошлого года был приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Решение признал законным Мосгорсуд. По версии следствия, Улюкаев вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительный отзыв на сделку по приватизации «Башнефти». Сам экс-министр называл дело провокацией: по его словам, он взял сумку с деньгами, думая, что там находится вино.

Тем временем суд также постановил снять со счета Улюкаева в Сбербанке чуть более 130 млн рублей. На такую сумму он должен оплатить назначенный ему штраф. После этого должен быть снят арест со счетов и имущества экс-министра.