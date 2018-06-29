Олегу Феоктистову вернут два миллиона долларов, переданные в ходе оперативного эксперимента Алексею Улюкаеву
Генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернут два миллиона долларов, переданные в ходе оперативного эксперимента Алексею Улюкаеву. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.
Олег Феоктистов лично пришел в суд по своему ходатайству. Заседание было закрытым: так попросили в ФСБ. Бывший же министр экономразвития Алексей Улюкаев находился на видеосвязи из колонии. Феоктистов утверждает, что 2 млн долларов, которые, как посчитал суд, были переданы Улюкаеву в качестве взятки, он занял у некоего «частного инвестора». При этом по решению суда деньги будут возвращены именно бывшему главе службы безопасности «Роснефти». Сам Феоктистов во время открытого оглашения постановления был загорожен пятью судебными приставами. Между тем адвокат Улюкаева Лариса Каштанова сказала, что решение суда будет обжаловано. По ее мнению, доказать, что 2 млн долларов принадлежали именно Феоктистову, не удалось. В «Роснефти» же комментировать процесс отказались. Напомним, Алексей Улюкаев в декабре прошлого года был приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Решение признал законным Мосгорсуд. По версии следствия, Улюкаев вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительный отзыв на сделку по приватизации «Башнефти». Сам экс-министр называл дело провокацией: по его словам, он взял сумку с деньгами, думая, что там находится вино.
Тем временем суд также постановил снять со счета Улюкаева в Сбербанке чуть более 130 млн рублей. На такую сумму он должен оплатить назначенный ему штраф. После этого должен быть снят арест со счетов и имущества экс-министра.
Комментарии7
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basel812 29 июня 2018 | 14:12
Для генерала ФСБ пустячок, конечно, но пустячок приятный.
goal 29 июня 2018 | 14:14
Ну вот, на 2 ляма пристроился, интересно, а что ж это за зарплаты такие, у министров, что со счёта 2 млн. мёртвых ам. президентов, так влёгкую снять можно?
profi1962 29 июня 2018 | 14:18
Пусть займет следующему взяточнику их там очень много, а вообще сделать "Дежурными" 2 миллиона, ой много посадим РЕБЯТА!
svirepyi_gary 29 июня 2018 | 14:25
То бишь теперь в ФСБ провокация взятки стыдливо называется "оперативным экспериментом".
t_l_v 29 июня 2018 | 14:28
Ой цирк!
Генералы ФСБ дают дают миллионы вражьих долларов на постановочные взятки министрам. И возвращают их по суду.
А людей грошовых пенсий лишить хотят.
clandestino 29 июня 2018 | 14:29
Вообще-то это пипец! У генерала фсб лишние 2 ляма зелени. Заседание суда по просьбе(!?!) фсб было закрытым. Улюкаев был посажен по просьбе Сечина? У министра на счетах, как минимум, 130 лямов и ещё куча всякого барахла, с которого должен быть снят арест.
Рак побеждает организм без всякого сопротивления последнего. Вместе с организмом погибнет и рак. Сколько ещё осталось?
abitov_a 29 июня 2018 | 14:32
130 деревянных лимонов , ну очень "похожи" на 2 американских лимона... Нет?! Случайность? Просто совпадение... Бывает...