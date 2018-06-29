Полиция штата Мэриленд выясняет обстоятельства стрельбы в редакции местной газеты «Кэпител»

Погибли 5 человек. Все они сотрудники издания. По каким причинам 41-летний Джеррод Уоррен Рамос открыл стрельбу, пока неизвестно, заявил руководитель окружной полиции Билл Крампфт. Установить личность мужчины позволила специальная технология распознавания лиц.

Полиция быстро прибыла на место происшествия, отметил, в свою очередь, полицейский Райан Фрейжер.

По некоторым данным стрелок повредил себе пальцы, чтобы его не могли идентифицировать. Есть сведения, что мотивом расстрела сотрудников газеты была личная неприязнь. Джеррод Уоррен Рамос ещё несколько лет назад обвинял издание в клевете, но его иск не был удовлетворён.