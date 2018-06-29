Приток мигрантов в Европу будет ограничен

Об этом на саммите ЕС договорились лидеры двадцати восьми стран. Отдельные государства будут сами принимать решения о приеме беженцев. Одновременно решено увеличить финансирование Турции и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится попасть в Европу. Решено ужесточить контроль на внешних границах европейских стран, будут созданы центры по приему беженцев.

Достигнутые договорённости приветствовал президент Франции Эммануель Макрон:

«Европа — не остров. И мы должны принять вызов иммиграции, сохраняя наши ценности и защищая наших людей и сплоченность наций. Сегодня мы сделали важный шаг к этому. Многие предсказывали невозможность достичь согласия, многие предрекали триумф политики в интересах отдельных наций. Но в ходе переговоров мы успешно нашли решение в интересах всей Европы, нашли способ работать сообща».

Длительные переговоры лидеров европейских стран, посвященные миграционному кризису, состоялись через две недели после громких заявлений, прозвучавших из Рима. Итальянское правительство отказались принимать новые суда с нелегальными мигрантами на борту, людей в итоге пришлось спасать властям Испании.

«Рим более не намерен быть вовлеченным в бизнес по нелегальной миграции», — об этом в середине июня не раз заявили как министр внутренних дел нового правительства Италии, так и вице-премьер страны. За словами последовали дела — судну неправительственной организации Aquarius с 600 мигрантами на борту не разрешили заходить в итальянские порты. Такое решение Рима вскоре раскритиковал президент Франции Эммануэль Макрон – через своего пресс-секретаря. Перепалка едва не закончилась международным скандалом. В итоге принять мигрантов согласились власти Испании в лице нового премьера Педро Санчеса. Готовность содействовать Мадриду и предоставить убежище части беженцев выразили и французы. Отказались же принять беженцев наряду с Италией и власти Мальты.

Беженцев c корабля Aquarius доставили в порт Валенсии. На берегу для них подготовили две палатки Красного Креста, в которых мигранты пройдут первые медицинские обследования. Люди нуждаются в помощи – за время плавания они пострадали от обезвоживания, гипотермии и травм. Вместе с медикаментами беженцы получат предметы гигиены и необходимую одежду. Там же, в валенсийском порту, полицейские установят личности прибывших людей. На территории Испании легально они смогут находиться еще в течение месяца, после чего беженцам предстоит урегулировать свои отношения с властями, – как уточняет ТАСС, – либо запросить убежище, либо вид на жительство.

Вице-премьер Италии, вскоре после спасения мигрантов с корабля Aquaries вновь напомнил, что его страна не собирается принимать очередные два судна с беженцами, они тогда находились у берегов Ливии.

Мигранты всё равно будут стремиться в богатые европейские страны, считает руководитель Центра политических и экономических исследований Василий Колташов. По словам Колташова, некоторым странам, например, Германии выгодно принимать мигрантов для снижения стоимость рабочей силы.