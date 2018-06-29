Шествие в честь мексиканского «Дня мёртвых» на Красной площади отменено
Программа празднования мексиканского «Дня мёртвых» изменена. Шествие на Красной площади, запланированное на сегодня, отменено без объяснения причин. Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы» из Дома болельщиков Мексики. По данным нашего корреспондента, встречающие гостей у входа в Гостиный двор сотрудники ссылаются на то, что это решение службы безопасности. При этом сообщается, что будет празднование внутри самого Дома болельщиков Мексики. Корреспондент отметил, что вход будет открыт для всех желающих с 7 часов вечера, мероприятие начнется в 21 час.
Комментарии26
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danko1 29 июня 2018 | 13:40
Ну вот и мексиканцев коснулись порядки путинского концлагеря.
avp235 29 июня 2018 | 13:43
danko1:
А какое для карнавала место выбрали - сказка!
balamuto 29 июня 2018 | 13:47
avp235: Это не сказка, о печальная реальность...там точно все "мертвые" и душой и мозгами.
Сами "мертвые", да и народ зомбируют.
danko1 29 июня 2018 | 13:50
avp235: На этом престижном кладбище только концерты устраивают.
Символично было бы там карнавал устроить, т.к. в Кремле и ходячие мертвецы находятся, мертвые духом, души дьяволу заложившие за земное бабло и дворцы.
luger_max_otto 29 июня 2018 | 13:50
Да. С чучелом неупокоенным могли бы пройтись, да и парочку монстров выкопать за компанию...
djuga 29 июня 2018 | 13:47
danko1: Ну вот и мексиканцев коснулись порядки путинского концлагеря.
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Я когда прочитал про карнавал - не поверил. У нас? На главной площади?! Это невозможно!
Чуйка меня не подвела. А какое разочарование для иностранцев, да и для москвичей. Особенно после унылых путингов...
gwon 29 июня 2018 | 13:53
danko1: А тебе, дуре, хотелось бы чтоб мексиканское отребье праздновало свой идиотский праздник на Красной площади? Иди, сходи к ним, сучонка, может они тебя там потаскают за патлы, приняв за мертвеца.
platonnekafrin 29 июня 2018 | 13:44
Вдруг оказалось, что Красная площадь и все другие кладбища столицы сегодня заняты озеленением.
andy66 29 июня 2018 | 13:57
жаль, Владимир Ильич Ульянов и другие живые мертвецы с удовольствием прошлись бы маршем ))
srk2658lu 29 июня 2018 | 13:46
День Мёртвых?
Так это же то, что надо для Красной площади.
Там же Погост, и этот карнавал в самую жилу!
Путин вчера тренировал робота - вратаря.
Разве такое на Погосте можно?
Православные, ау!
gwon 29 июня 2018 | 13:55
srk2658lu: А не сходить ли тебе, мудаку, в жопу. Там заодно и попразднуй день мексиканского мертвеца, ослоёп. там уже старуха данко и недотраханная юлианна, твои подруги.
srk2658lu 29 июня 2018 | 14:30
gwon: Прячешься за ник благородного еврея, а мелешь всякую хуйню. И фантазия на нуле...Тьфу!
nichirin 29 июня 2018 | 13:49
Замечательная метафора всего бреда, происходящего в РФ.
gwon 29 июня 2018 | 13:51
Правильное решение. Только вот еще этого мексиканского говна на Красной площади и не доставало.
lager23 29 июня 2018 | 14:00
gwon: от вас зловоние за километр-полтора, живые тролли так не воняют..
grigol331 29 июня 2018 | 14:06
gwon: Только вот еще этого мексиканского говна на Красной площади и не доставало
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Кацапского вполне достаточно. Давай, копрофаг недоношенный, жуй не подавись.
maverick60089 29 июня 2018 | 13:54
Какой «День мертвых?!» Его отмечают в конце октября! Ну, если на Красной площади, то можно и досрочно.
drgonish 29 июня 2018 | 13:55
На Болотную пенести...
grigol331 29 июня 2018 | 14:08
drgonish:
На Болотной тоже кладбище?
lager23 29 июня 2018 | 13:57
Для путинской РФ этот праздник излишне символичен!
vserg 29 июня 2018 | 13:57
День мертвых на Красной площади (т.е. на главном кладбище страны) - это шикарная идея!
ramen 29 июня 2018 | 13:59
Как же эта руководящая сволочь всего боится...
Как обычно - трусы и подлецы в одном флаконе.
zabairalec 29 июня 2018 | 13:59
В чужой монастырь со своим уставом не лезут))... либерасты конечно завизжат, как касрируемые поросята, но мексиканцам просто указали их место. В гостях ведут так, как разрешат хозяева))...
lager23 29 июня 2018 | 14:04
zabairalec: так какой же чудак им сначала разрешил, а потом бзданув пошёл в обратку?
vinny_vega 29 июня 2018 | 14:05
Давайте свой бессмертный полк повторите, мексиканцы и не поймут разницы.
profi1962 29 июня 2018 | 14:22
Боятся что наши с Красной площади присоединятся! Умора.