Шествие в честь мексиканского «Дня мёртвых» на Красной площади отменено

Программа празднования мексиканского «Дня мёртвых» изменена. Шествие на Красной площади, запланированное на сегодня, отменено без объяснения причин. Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы» из Дома болельщиков Мексики. По данным нашего корреспондента, встречающие гостей у входа в Гостиный двор сотрудники ссылаются на то, что это решение службы безопасности. При этом сообщается, что будет празднование внутри самого Дома болельщиков Мексики. Корреспондент отметил, что вход будет открыт для всех желающих с 7 часов вечера, мероприятие начнется в 21 час.