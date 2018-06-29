На чемпионате мира по футболу не выявлено нарушений антидопинговых правил
Проведены более 2 с половиной тысяч тестов, каждый футболист как минимум один раз прошел такой тест, — сообщает ФИФА. Ранее гендиректор организационного комитета Россия-2018 Алексей Сорокин подчеркивал, что футболистов сборных России проверяли на допинг многократно.
Комментарии2
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avp235 29 июня 2018 | 13:47
Вот и польза от допингового скандала Липы 2016. И как скоро!
sg90 29 июня 2018 | 14:05
Хе, хе. Нет Родченкова - нет допинга. Он, болезный, наверное сейчас досамоубъется все-таки, подонок продажный..