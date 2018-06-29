Суд удовлетворил ходатайство о возвращении генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллионов долларов наличных
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство о возвращении генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллионов долларов наличных, которые Игорь Сечин передал в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Феоктистов был в суде свидетелем обвинения. Сегодня он лично пришел на заседание. Улюкаев участвовал по видеосвязи из колонии. Вопрос о возврате денег Феоктистову суд рассматривал в закрытом режиме.
Согласно показаниям Феоктистова, 2 миллиона долларов он взял у своего знакомого – частного инвестора. Ранее адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев подчеркивал, что привлечение частных средств для оперативного эксперимента по другому делу – Дениса Сугробова расценивалось как преступление, — напоминает газета «Ведомости».
Также суд рассмотрел просьбу адвокатов Улюкаева о снятии арестов с его имущества в связи с необходимостью выплатить штраф в 130 миллионов рублей. Просьба удовлетворена частично: суд постановил списать сумму штрафа со счетов бывшего министра.
Комментарии2
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ts 29 июня 2018 | 13:48
И ведь в данном случае налоговые органы даже не поинтересуются, откуда у соучастника госпровокации 2 млн долларов наличными. Зато счета всех россиян сейчас будут контролировать и списывать по 13 процентов в качестве налога с каждой поступившей на карточку суммы.
balamuto 29 июня 2018 | 13:50
Согласно показаниям Феоктистова, 2 миллиона долларов он взял у своего знакомого – частного инвестора.
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И почему мне так смешно?
Вот ржака! Ахааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
Феоктистов-нищеброд какой то! Хааааааааа!