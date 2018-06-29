Суд удовлетворил ходатайство о возвращении генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллионов долларов наличных

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство о возвращении генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллионов долларов наличных, которые Игорь Сечин передал в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Феоктистов был в суде свидетелем обвинения. Сегодня он лично пришел на заседание. Улюкаев участвовал по видеосвязи из колонии. Вопрос о возврате денег Феоктистову суд рассматривал в закрытом режиме.

Согласно показаниям Феоктистова, 2 миллиона долларов он взял у своего знакомого – частного инвестора. Ранее адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев подчеркивал, что привлечение частных средств для оперативного эксперимента по другому делу – Дениса Сугробова расценивалось как преступление, — напоминает газета «Ведомости».

Также суд рассмотрел просьбу адвокатов Улюкаева о снятии арестов с его имущества в связи с необходимостью выплатить штраф в 130 миллионов рублей. Просьба удовлетворена частично: суд постановил списать сумму штрафа со счетов бывшего министра.