Страны ЕС призвали Россию признать ответственность за крушение малазийского Боинга над Донбассом в 2014-ом году
Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали Россию признать ответственность за крушение малазийского Боинга над Донбассом в 2014-ом году. Принята соответствующая резолюция, сообщает Франс Пресс. Нидерланды и Австралия обещают привлечь Россию к ответственность и требуют компенсации для родственников погибших. Пассажирский Боинг был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Погибли 298 человек.
Комментарии94
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i_c_e 29 июня 2018 | 14:30
Почему-то у нас не акцентируют внимание на том, что Нидерланды, Австралия, Великобритания, Германия, и ЕС уже официально «признали» Россию ответственной за сбитый самолёт на основании результатов расследования объединённой группы расследования. А вот Малайзийский премьер министр, сказавший что «нам пока ещё не удалось проверить причину катастрофы» был представлен как «снимающий подозрения с России».
Про суд — готовится, причём по закону Нидерландов, о чём подписано соглашение между Нидерландами и Украиной, на территории которой это произошло. Плюс подан иск в ЕСПЧ на Россию и Путина (от более 300 родственников погибших).
Забавно, по Путину, «это произошло на Украинской территории, поэтому к ним и обращайтесь», и, одновременно, «нас не привлекли к расследованию, поэтому мы его результаты не признаем» — логика, как всегда, на высоте.
Я уж не говорю про фальшивые снимки по первому каналу и всю ту хрень, что несли в СМИ. Аж из RT журналистка увольнялась.
В общем засудят без сомнения, но мы «не признаем». Как всегда крайне конструктивно себя поведём.
vladimir_na_echo 29 июня 2018 | 14:43
i_c_e: а конструктивно - это признать? Где логика.
Т.е. кто-то что-то где-то нарасследовал. А мы должны встать в позу кормящейся утки и признать. А ничего нигде не слипнется?
Я уже не говорю про отпечатки пальцев про фотографиям из соцсетей. Это вообще как?
Нет ребята, это не фарс. Это как раз тот случай, когда говорится открыто: "идите на йух".