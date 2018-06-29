Страны ЕС  призвали Россию признать ответственность за крушение малазийского Боинга над Донбассом в 2014-ом году

Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали Россию признать ответственность за крушение малазийского Боинга над Донбассом в 2014-ом году. Принята соответствующая резолюция, сообщает Франс Пресс. Нидерланды и Австралия обещают привлечь Россию к ответственность и требуют компенсации для родственников погибших. Пассажирский Боинг был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Погибли 298 человек.