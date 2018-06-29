Россия подала иск во Всемирную торговую организацию в связи с введением США дополнительных пошлин на сталь и алюминий, — сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее иски к США направили Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия, — сообщает РИА Новости. Ранее в правительстве дали понять, что могут быть введены ответные пошлины на американские автомобили.