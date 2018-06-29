Россия подала иск во Всемирную торговую организацию в связи с введением США дополнительных пошлин на сталь и алюминий
Россия подала иск во Всемирную торговую организацию в связи с введением США дополнительных пошлин на сталь и алюминий, — сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее иски к США направили Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия, — сообщает РИА Новости. Ранее в правительстве дали понять, что могут быть введены ответные пошлины на американские автомобили.
Комментарии14
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patrikk_1 29 июня 2018 | 13:43
Россия подала иск во Всемирную торговую организацию в связи с введением США дополнительных пошлин на сталь и алюминий...
Не могу представить что какая-нибудь международная организация примет санкции против США, что какой-нибудь арбитраж присудит взыскать с Америки, а какая-нибудь страна наложит арест на государственное имущество американцев.
srk2658lu 29 июня 2018 | 13:51
patrikk_1: Не могу представить, что великая Расея подала иск в ВТО на Америку.
Во времена великого СССР реакцией была бы доставка ядерных ракет на Кубу и в Венесуэлу....
andreyoo 29 июня 2018 | 14:10
srk2658lu: Во времена великого СССР реакцией была бы доставка...
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Сожалеете или это у вас такая попытка сарказма?
Если первое, то сочувствую вам. Если второе, то жалею вас.
grigol331 29 июня 2018 | 14:35
andreyoo: Если первое, то сочувствую вам. Если второе, то жалею вас.
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Сразу и безусловно жалею вас.
srk2658lu 29 июня 2018 | 14:38
andreyoo: Сарказм по поводу псевдовеличия путинской Расеи. Крым, Донбасс, МН-17, санкции, стагнация...и бобик сдулся.
platonnekafrin 29 июня 2018 | 13:51
patrikk_1: В той же связи, не понимаю, зачем же иски подавать в такую не надежную организацию, когда есть суд Басманный, есть Чайка - прокурор, есть следователь и поэт Бастрыкин, есть даже сразу ФСИН!
vezdehod 29 июня 2018 | 14:09
Интересное кино...Россия ведь сама Россия ввела ответные санкции - боевая "ничья".
gregory76 29 июня 2018 | 14:33
patrikk_1:
Да ладно патрик, ты же знаешь, что иск не в связи в вводом пошлин , а в связи с тем, что пошлины слишком маленькие, Ведь все санкции только на благо России. А мудрый путин обязательно сделает ответку в виде пенсионного возраста лет так в 90.
anatolr 29 июня 2018 | 14:43
patrikk_1: Привет патриккк! Недавно о тебе прочитал сентенцию! Вот она.
Человеческий мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у многих она тормозная, так тебе её конкретно не долили... :-)))
Не можешь себе представить? Я тебе сейчас помогу и объясню кто - "Банда четырех": Путин-отец, Путин-сын, Путин-дух святой и примкнувший к ним Медведев.
Anatoлий - сосед Госдепа
Anatoлий - сосед Госдепа
archibald_dandy_esquire 29 июня 2018 | 13:43
" Россия подала иск во Всемирную торговую организацию в связи с введением США дополнительных пошлин на сталь и алюминий "
плевала путин (это россия) на решения всемирных (международных) организаций - так почему же сейчас на коленках путин (это россия) поползла жаловаться в международные организации, на решения которых плевала? у пути (это россия) когнитивный диссонанс постоянно?
ihtamnet 29 июня 2018 | 13:54
А при чем здесь Россия? Путин с друзьями.
point3d 29 июня 2018 | 14:20
Портянки ненавидят США но чавкают доллары как свинки сладкую похлебку, а попробуй отними сразу визг :)))))
profi1962 29 июня 2018 | 14:24
Надеюсь на мягкой бумаге?
anatolr 29 июня 2018 | 14:38
//Ранее в правительстве дали понять, что могут быть введены ответные пошлины на американские автомобили.//
Ха-ха-ха!!! Импортировать будут "Запорожцы" и ездить на Ё-мобилях. Правда рашко-говняшковцы (#цитата) что-то украли у Порше. На чем еще можно проехать 500 метров, но дальше оно не поедет.
Хорошо известно, что:
Американец — человек, а американка — бильярд;
Белоруска — человек, а «белорус» — трактор;
Болгарин — человек, а болгарка — инструмент;
Венгр — человек, а венгерка — сорт сливы;
Вьетнамец — человек, а вьетнамка — пляжная обувь;
Голландец — человек, а голландка — печь;
Индеец — человек, а индейка — птица;
Испанец — человек, а испанка — грипп;
Канадец — человек, а канадка — стрижка;
Китаец — человек, а китайка — яблоня;
Кореец — человек, а корейка — еда;
Литовец — человек, а литовка — коса;
Молдаванин — человек, а Молдаванка — район;
Поляк — человек, а полька — танец;
Русский — человек, а русская — сорт водки;
Сочинец — человек, а сочинка — преферанс;
Турок — человек, а турка — посуда;
Финн — человек, а финка — нож;
Черкес — человек, а черкеска одежда;
Чех — человек, а чешка — обувь;
Японец — человек, а японка — автозаправка;
И только одно исключение:
Москвичка — человек, а «Москвич» — ведро с болтами и гайками.
Anatoлий - сосед Госдепа