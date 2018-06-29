Московские власти начали обустраивать вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта
Как сообщил зам.мэра Пётр Бирюков, общая протяжённость нового променада составит почти 300метров. Вход собирались построить ещё в 20 – 30 годы прошлого века. Сейчас там планируют положить гранитную плитку и посадить деревья.
Комментарии2
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wasielna 29 июня 2018 | 13:16
Замечательно!
georgsemen 29 июня 2018 | 14:27
Прекрасная новость! 100 лет не могли положить 300 метров тротуара!?
И вот он, экономический рывок великой страны обещанный Президентом!!