Реконструкция здания Госдумы переносится с этого лета на зимние каникулы или на 2019 год
Как пишет «Коммерсантъ», архитектурное бюро Моспроект 2 выбилось из утверждённого графика. Проектировщик до сих пор ведёт предварительную работу и консультации с экспертами.
Реконструкция здания Госдумы оценивается более чем в 700 миллионов рублей.
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isnowanaarene 29 июня 2018 | 13:34
Ребят, харя не треснет?