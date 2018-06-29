Кинотеатру «Пионер» не удалось оспорить в суде запрет фильма «Смерть Сталина»

При этом истцы продолжают настаивать, что процедура отзыва прокатной лицензии на ленту была нарушена, и готовы дойти до Конституционного суда.

Иск кинотеатра к министерству культуры рассмотрел накануне Арбитражный суд Москвы. Юристы «Пионера» настаивали, что мотивировка отзыва прокатного удостоверения не была документально оформлена, пишет «Коммерсант». Кроме того, истцы подчеркивали, что глава Минкульта Владимир Мединский после запрета «Смерти Сталина» ссылался на данные экспертизы Генпрокуратуры, но признаков экстремизма в фильме ведомство не нашло. Тем не менее, удостоверение все же было отозвано, а «Пионер» понес ущерб из-за возврата уже проданных билетов.

Представители Минкульта в суде заявили, что распространяли информацию об отзыве удостоверения по всем возможным каналам. Права кинотеатра, по их мнению, не были нарушены. Суд встал на сторону министерства и отказал в иске «Пионеру». По словам юристов кинотеатра, они обжалуют это решение и готовы дойти даже до Конституционного суда.

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у «Смерти Сталина» 23 января этого года, за два дня до премьеры ленты. Несмотря на это, «Пионер» несколько раз показал фильм, затем получив за это штраф в 100 тысяч рублей.