Кинотеатру «Пионер» не удалось оспорить в суде запрет фильма «Смерть Сталина»
При этом истцы продолжают настаивать, что процедура отзыва прокатной лицензии на ленту была нарушена, и готовы дойти до Конституционного суда.
Иск кинотеатра к министерству культуры рассмотрел накануне Арбитражный суд Москвы. Юристы «Пионера» настаивали, что мотивировка отзыва прокатного удостоверения не была документально оформлена, пишет «Коммерсант». Кроме того, истцы подчеркивали, что глава Минкульта Владимир Мединский после запрета «Смерти Сталина» ссылался на данные экспертизы Генпрокуратуры, но признаков экстремизма в фильме ведомство не нашло. Тем не менее, удостоверение все же было отозвано, а «Пионер» понес ущерб из-за возврата уже проданных билетов.
Представители Минкульта в суде заявили, что распространяли информацию об отзыве удостоверения по всем возможным каналам. Права кинотеатра, по их мнению, не были нарушены. Суд встал на сторону министерства и отказал в иске «Пионеру». По словам юристов кинотеатра, они обжалуют это решение и готовы дойти даже до Конституционного суда.
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у «Смерти Сталина» 23 января этого года, за два дня до премьеры ленты. Несмотря на это, «Пионер» несколько раз показал фильм, затем получив за это штраф в 100 тысяч рублей.
Комментарии3
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jblack2 29 июня 2018 | 13:11
Зато хозяину кинотеатра удалось хорошо распиариться на рукотворном скандале...
vinibi_ 29 июня 2018 | 13:31
jblack2: И в чем же пиар-ублюдки номерные пригожинские?- запрещать все и вся, что не понравиться мудиимкому и вошьдю?!
natalia2108 29 июня 2018 | 13:35
Обнаружила, что районные суды г. Москвы перестали давать малейшие консультации по подаче самых животрепещущих заявлений: на развод, на взыскание алиментов, выписку бывшего супруга и другим гражданским делам. Не представлены никакие образцы типовых заявлений ,секретари и экспедиторы в судах ни говорят НИ СЛОВА, ссылаются на интернет-погуглите, мол, и всё найдёте. В отличие от налоговых, где полно образцов всяких заявлений. А между тем, частные юридические кампании, среди них и те, которые рекламируютя на "Эхе" только за составление искового заявления в суд просят от 40 000 руб, сама звонила и получила такой ответ.
Напрашивается вывод-суды подыгрывают частным юристам, или им наплевать на нужды москвичей, хотя госпошлины взимают по каждому делу.