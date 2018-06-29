Замоскворецкий суд Москвы вернул 2 миллиона доллару генералу Олегу Феоктистову
Эти средства были предоставлены для следственного эксперимента по даче взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. По просьбе ФСБ сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме.
Комментарии6
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georg100 29 июня 2018 | 13:18
Наверное в суде не задавался вопрос, откуда у генерала 2 мульта бакинских рублей?
gregor 29 июня 2018 | 13:26
georg100:
У него дома ,квартиры , замки ,яхты и земельные угодья на миллиарды , правда записаны на 12 -летнию внучку и тёщу ,которой 103 года . А эти два миллиона ..так , на мороженное оставил ,попросили и одолжил Сечину ... .
archibald_dandy_esquire 29 июня 2018 | 13:27
georg100:
" По просьбе ФСБ сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме "
и кому ещё не ясно, что это была провокация ФСБ?
nikolashin2017 29 июня 2018 | 13:31
georg100: гэбэ в отставке генерал
им взятку напрокат давал...
ivanov2i Игорь Иванов 29 июня 2018 | 13:29
"Как хорошо быть генералом .."
Своим.
sm59 29 июня 2018 | 13:29
На досуге генерал подрабатывал могильщиком. Не очень достойная подработка для генерала, но прибыльная. На каждую сотню долларов есть расписка заказчика.