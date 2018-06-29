Американская газета, в редакции которой были убиты 5 человек, все-таки выпустит пятничный номер

Первая полоса посвящена убитым сотрудникам.

По сотрудникам одного из старейших изданий США, Capital Gazette выходит почти 300 лет, стреляли через стеклянную дверь офиса. Как сообщил в соцсетях один из репортеров, он с коллегами прятался под столами, пока стрельба не утихла. Были убиты пять человек – помощник редактора, редактор колонок, менеджер по продажам, специальный корреспондент и журналист. Два человека были легко ранены осколками стекла. Нападение произошло накануне поздно вечером в Аннаполисе, штат Мэриленд. Стрелявшего удалось задержать. Нападавший, 38-летний Джеррод Рамос, как выяснилось, раньше судился с газетой, но проиграл. Издание написало про его уголовное дело – мужчина отправлял оскорбления и угрозы в интернете женщине, с которой учился в колледже. Теперь ему грозит длительный срок.

По некоторым данным, напавший повредил себе кончики пальцев, но его опознали с помощью системы распознавания лиц.