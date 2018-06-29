Американская газета, в редакции которой были убиты 5 человек, все-таки выпустит пятничный номер
Первая полоса посвящена убитым сотрудникам.
По сотрудникам одного из старейших изданий США, Capital Gazette выходит почти 300 лет, стреляли через стеклянную дверь офиса. Как сообщил в соцсетях один из репортеров, он с коллегами прятался под столами, пока стрельба не утихла. Были убиты пять человек – помощник редактора, редактор колонок, менеджер по продажам, специальный корреспондент и журналист. Два человека были легко ранены осколками стекла. Нападение произошло накануне поздно вечером в Аннаполисе, штат Мэриленд. Стрелявшего удалось задержать. Нападавший, 38-летний Джеррод Рамос, как выяснилось, раньше судился с газетой, но проиграл. Издание написало про его уголовное дело – мужчина отправлял оскорбления и угрозы в интернете женщине, с которой учился в колледже. Теперь ему грозит длительный срок.
По некоторым данным, напавший повредил себе кончики пальцев, но его опознали с помощью системы распознавания лиц.
Комментарии2
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liliyask 29 июня 2018 | 13:12
Хорошо у нас зарабатывают генералы. Им можно пенсию и отменить в пользу детских домов...
astet 29 июня 2018 | 13:12
Что это за суд,
который верит на слово кгбшнику???
Разве генерал не должен доказать свои слова?!!
А ведь есть подозрение
что эти 2 миллиона -
оплата ему за его грязную подставу!