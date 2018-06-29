Приток мигрантов в Европу будет ограничен

Об этом на саммите ЕС договорились лидеры двадцати восьми стран. Отдельные государства будут сами принимать решения о приеме беженцев. Одновременно решено увеличить финансирование Турции и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится попасть в Европу. Решено ужесточить контроль на внешних границах европейских стран, будут созданы центры по приему беженцев.

Европейским лидерам удалось сохранить сотрудничество по проблеме миграции, — заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Европа — не остров. И мы должны принять вызов иммиграции, сохраняя наши ценности и защищая наших людей и сплоченность наций. Сегодня мы сделали важный шаг к этому. Многие предсказывали невозможность достичь согласия, многие предрекали триумф политики в интересах отдельных наций. Но в ходе переговоров мы успешно нашли решение в интересах всей Европы, нашли способ работать сообща».

По словам Макрона , страны также договорились, чтобы обсуждаемые семь предложений по решению миграционных проблем «были согласованы в кратчайшие сроки». «Франция предложила несколько новых идей, и они были приняты», — добавил он.