Приток мигрантов в Европу будет ограничен
Об этом на саммите ЕС договорились лидеры двадцати восьми стран. Отдельные государства будут сами принимать решения о приеме беженцев. Одновременно решено увеличить финансирование Турции и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится попасть в Европу. Решено ужесточить контроль на внешних границах европейских стран, будут созданы центры по приему беженцев.
Европейским лидерам удалось сохранить сотрудничество по проблеме миграции, — заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Европа — не остров. И мы должны принять вызов иммиграции, сохраняя наши ценности и защищая наших людей и сплоченность наций. Сегодня мы сделали важный шаг к этому. Многие предсказывали невозможность достичь согласия, многие предрекали триумф политики в интересах отдельных наций. Но в ходе переговоров мы успешно нашли решение в интересах всей Европы, нашли способ работать сообща».
По словам Макрона , страны также договорились, чтобы обсуждаемые семь предложений по решению миграционных проблем «были согласованы в кратчайшие сроки». «Франция предложила несколько новых идей, и они были приняты», — добавил он.
Комментарии3
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danko_vobla 29 июня 2018 | 13:08
Старуха Меркель хочет раздарить деньги немцов бежанцам, туркам и арабам.
pmasel 29 июня 2018 | 13:10
У этих мигранты... А Маск к МКС очередной Фалькон запустил. 11-й запуск за год однако...
nemez1 29 июня 2018 | 13:16
danko_vobla:не твоё собачье дело считать немецкие деньги, перед любым немцем, ты есть просто насекомое.