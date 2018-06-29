"Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для скорейшего вывода американских войск из этой страны"

Дональд Трамп надеется заключить с Владимиром Путиным сделку по Сирии для скорейшего вывода американских войск из этой страны. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники. По его данным, согласно предполагаемой договорённости, войска сирийских властей при поддержке России смогут установить контроль над территорией вблизи границы с Иорданией. При этом Трамп рассчитывает получить гарантии безопасности сирийской оппозиции.