Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для скорейшего вывода американских войск из этой страны
Дональд Трамп надеется заключить с Владимиром Путиным сделку по Сирии для скорейшего вывода американских войск из этой страны. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники. По его данным, согласно предполагаемой договорённости, войска сирийских властей при поддержке России смогут установить контроль над территорией вблизи границы с Иорданией. При этом Трамп рассчитывает получить гарантии безопасности сирийской оппозиции.
Комментарии4
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yralez 29 июня 2018 | 12:50
Продал сирийцев....на мясо.
Мясникам местному и из РФ.
avista__ 29 июня 2018 | 13:04
yralez: И не надейтесь )))) Его условия будут выгодны только для него.
perestarok 29 июня 2018 | 12:55
"Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для скорейшего вывода американских войск из этой страны"
То есть Путин должен будет сдать Асада?
avista__ 29 июня 2018 | 13:06
perestarok: Асад рано или поздно сдаст Путина... если жив останется. Очевидно, что жар загребался чужими руками. Скорее всего, его уйдут, а новая власть попросит Россию уйти. Восток - дело тонкое.