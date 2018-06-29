Брат политика Алексея Навального Олег вышел сегодня на свободу
Он провёл в заключении 3,5 года. В отличие от Алексея Навального по делу «Ив Роше» он получил реальный срок. У колонии в Орловской области Олега Навального встретили аплодисментами, рассказала наш корреспондент Татьяна Фельгенгауэр.
11 июля Олегу Навальному предстоит суд по жалобе на бездействие прокуратуры по заявлениям осуждённых из его колонии.
Комментарии5
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tks 29 июня 2018 | 12:40
Режим получил себе ещё одного могильщика.
rus 29 июня 2018 | 12:49
На свободу - с чистой совестью!
vladimir1_57 29 июня 2018 | 13:01
Да Навальные целая банда!!
andrey_yrievich2702 29 июня 2018 | 13:05
И все 3,5 года, он не пил, не ел. Силён, чмырёныш...
benny_point 29 июня 2018 | 13:12
Ну вот ещё на одного пидара в банде Анального пополнение!!!)))) На зоне торговать жопой хорошо, а на свободе лучше!!!))))
Гыыы!!!))) Даёшь всех пидарасов в партию Анального!!!!!))))))