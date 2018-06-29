Замоскворецкий суд Москвы вернул 2 миллиона доллару генералу Олегу Феоктистову
Эти средства были предоставлены для следственного эксперимента по даче взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. По просьбе ФСБ сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме.
Комментарии3
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luger_max_otto 29 июня 2018 | 12:39
Разве это деньги? Доллары- это овеществленные духовные скрепы чекистов :)
klukvik 29 июня 2018 | 12:51
а проценты и упущенная выгода где-е-е????
anemon 29 июня 2018 | 13:11
Мутный какой-то генерал ФСБ, во многих скандалах засветился, прислуживает власти в основном. По роду деятельности - типа Иван Ткачев, есть такой. Провокатор. Но вот поди ж ты - генерал!