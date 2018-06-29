Повышение платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам отложили на год
Соответствующее постановление подписал премьер Медведев. Система ПЛАТОН работает с ноября 2015 года. Ею недовольны дальнобойщики. Они периодически проводят акции в разных городах.
Комментарии3
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andygo__ru 29 июня 2018 | 12:44
Хм... Под чемпионат-то мундиальный... уж могли б и это повысить! Вот болваны, а? Если уж повышать - так все разом, на волне ура-патриотизма.
zhrv 29 июня 2018 | 12:52
Они планируют еще год продержаться?
Следует ли ждать новостей об увеличении количества силовиков и их довольствия?
fikus74 29 июня 2018 | 13:13
Они планируют отрезать хвост по частям.