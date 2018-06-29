Z Архив новостей новости
5 2 6 237
12:30, 29 июня 2018

В концертном зале имени Чайковского в Москве проходит сегодня прощание с поэтом Андреем Дементьевым

После гражданской панихиды состоится отпевание в Храме на Большой Ордынке. Похоронят поэта на Кунцевском кладбище.
Дементьев скончался во вторник на 90 году жизни.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

slawa1940 29 июня 2018 | 12:45

На ЭХЕ М нет соответствующего редактора?: "........ концертном заде имени Чайковского в Моск...."

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

uhovostro 29 июня 2018 | 12:56

Господин Венедиктов!!! Из какого зада Вы достаёте своих новостников?! Когда Вы наведёте там порядок, невозможно уже терпеть эту безграмотную галиматью...

Самое обсуждаемое

Блоги

Геннадий Гудков политик

День памяти, кто виноват? Мы обязаны сегодня поименно вспомнить тех преступников, негодяев, карьеристов и бездарей, которые трусливо и подобострастно помогали полоумному диктатору гробить страну и довести ее до растерзания врагами…

5 112 6 21071 22.06
Kвторая мировая, память, история, общество, мнения
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 198 6 29167 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 151 6 15439 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 124 6 13586 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 121 6 14279 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 196 6 23349 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 203 6 24360 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…

5 59 6 7173 25.06
8читать ;смотреть
Kвидео, израиль, история, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 68 6 8733 00:01
Kобщество, власть, суды, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 284 6 36619 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 320 6 44456 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 188 6 26516 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Блоги

+ Олег Навальный вышел на свободу Олег Навальный вышел на свободу В декабре 2014 года его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности…

5 140 6 20640 08:36
8читать ;смотреть
Kнавальный, видео, правосудие, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 127 6 19003 27.06
Kчечня, пасе, государство, события
Блоги

Открытый список

«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…

5 54 6 8139 25.06
Kистория, репрессии, общество, события
Блоги

Элла Панеях доцент кафедры социологии ВШЭ

О «компетенциях», за которые наехали на Шанинку Эти буковки не имеют никакого отношения к содержанию учебного процесса, и представляют собой бюрократический спам, засоряющий нужный документ — силлабус курса — и мешающий коммуникации преподавателя и студента…

5 62 6 12563 22.06
Kобразование, технологии, мнения

Популярное за неделю

Новости

Евросоюз призвал Россию признать ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения MH-17 Месяц назад международная следственная группа опубликовала доклад, в котором говорилось, что Бук, сбивший лайнер Малазийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году принадлежал зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска…

5 42 6 9669
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это ерунда…

5 99 6 127953 23.06
#слушать 45:07 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя ограбленным из-за решения повысить пенсионный возраст?
5 60 6 13519 22.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Разгром путинского футбола Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..

5 408 6 438777 25.06
Kфутбол, чм-2018, общество, путин, пенсии, события
Интервью Персонально ваш

Андрей Макаревич гость: Андрей Макаревич музыкант

Наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять – что мы в кольце врагов, что «ура, Крым наш»… Но как только какие-то решения начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с глаз и с ушей спадает…

5 140 6 117988 25.06
#слушать 43:11 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Kполитика, власть, пенсии, украина, музыка, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7081226
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3550559

Сегодня в эфире