В концертном зале имени Чайковского в Москве проходит сегодня прощание с поэтом Андреем Дементьевым
После гражданской панихиды состоится отпевание в Храме на Большой Ордынке. Похоронят поэта на Кунцевском кладбище.
Дементьев скончался во вторник на 90 году жизни.
Комментарии2
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slawa1940 29 июня 2018 | 12:45
На ЭХЕ М нет соответствующего редактора?: "........ концертном заде имени Чайковского в Моск...."
uhovostro 29 июня 2018 | 12:56
Господин Венедиктов!!! Из какого зада Вы достаёте своих новостников?! Когда Вы наведёте там порядок, невозможно уже терпеть эту безграмотную галиматью...