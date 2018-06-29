Лидер московского Спартака голландец Квинси Промес был задержан за избиение жены
Случай произошел на испанском острове Ибица, где полузащитник красно-белых отдыхал с семьей. Как сообщает голландская пресса, от Промеса досталось не только его супруге, но также и тем, кто попытался утихомирить лучшего бомбардира Спартака. Первоначально предполагалось, что свидетелем инцидента мог быть и другой известный голландский футболист, серебряный призер чемпионата мира Уэсли Снейдер, но потом выяснилось, что он покинул место происшествия раньше. Несмотря на активность Промесса в социальных сетях постов с хештегом Ибица там сейчас найти невозможно. Отсуствуют и фотографии жены футболиста Джейми, с которой он в браке уже 8 лет. У пары трое детей – две девочки и мальчик.
Квинси Промесс стал лучшим бомбардиром чемпионата России этого года с пятнадцатью забитыми мячами.
Комментарии6
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zztop1960 29 июня 2018 | 12:13
Этому его в России научили - Бьёт , значит любит. Бабу с воза, кобыле легче и т.д.
zik14 29 июня 2018 | 12:23
zztop1960: волос длинный, а ум короткий.
malanoff 29 июня 2018 | 12:25
zztop1960: Интересно будет сравнить испанское и басманное правосудие.
isnowanaarene 29 июня 2018 | 12:26
/Лидер московского Спартака голландец Квинси Промес/ Ну, собственно, всё.
dekadik 29 июня 2018 | 12:40
По Джигурдовски...Любить по-русски--значит жить без камня
Без камня в сердце и в душе своей,
Любить по-русски--значит в божье пламя
Вести карабль возвышенных страстей
don_ballon 29 июня 2018 | 12:52
Кухонный бандитизм в России декриминализирован. Вот Промес и привык.