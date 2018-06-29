Лидер московского Спартака голландец Квинси Промес был задержан за избиение жены

Случай произошел на испанском острове Ибица, где полузащитник красно-белых отдыхал с семьей. Как сообщает голландская пресса, от Промеса досталось не только его супруге, но также и тем, кто попытался утихомирить лучшего бомбардира Спартака. Первоначально предполагалось, что свидетелем инцидента мог быть и другой известный голландский футболист, серебряный призер чемпионата мира Уэсли Снейдер, но потом выяснилось, что он покинул место происшествия раньше. Несмотря на активность Промесса в социальных сетях постов с хештегом Ибица там сейчас найти невозможно. Отсуствуют и фотографии жены футболиста Джейми, с которой он в браке уже 8 лет. У пары трое детей – две девочки и мальчик.



Квинси Промесс стал лучшим бомбардиром чемпионата России этого года с пятнадцатью забитыми мячами.