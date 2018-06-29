Единая Россия попросила региональные отделения избегать публичных тезисов о поддержке партией пенсионной реформы
Как утверждает газета «Коммерсантъ», такие рекомендации недавно были направлены федеральным исполкомом партии.
Акценты в пенсионной реформе «Единая Россия» предлагает делать не на конкретных предложениях, а на широком общественном обсуждении, пишет «Коммерсантъ». Газета утверждает, что согласно техзаданию, направленному в регионы, единороссы рекомендуют в ближайшем месяце проводить по несколько крупных встреч в регионах. Начинать, по мнению федерального исполкома, нужно в муниципалитетах, а заканчивать в административных центрах. Приглашать же на такие встречи предлагается только «дружественные СМИ». Первый замглавы исполкома «Единой России» Максим Жаворонков не смог подтвердить или опровергнуть «Коммерсанту» подлинность документа, отметив лишь, что партия общается с регионами. Накануне же, как отмечает газета, прошло расширенное заседание совета руководителей фракции единороссов, на которое пригласили и представителей региональных отделений. На встрече также избегалась конкретика, хотя в целом на совещании пришли к выводу, что пенсионную реформу «необходимо поддержать».
Напомним, принятый правительством проект пенсионной реформы предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.
Комментарии10
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danko1 29 июня 2018 | 12:14
Как можно называть партией ЕР, если это просто кремлевские холуи, которые любые преступления власти оправдают?
И как можно голосовать за этих воров и убийц, если они всё против населения делают и постоянно врут?
luger_max_otto 29 июня 2018 | 12:18
Да так и можно. Вот такая у Путина партия власти. Не то "Едим Россию", не то "Единый Габон".
yralez 29 июня 2018 | 12:21
Воровство-это когда скрытно от потерпевших
Грабеж-это открытое похищение
Разбой-хищение с угрозой или применением насилия опасного для жизни.
В данном случае, воры и жулики используют полицаев и чекистов, т.е. применяют насилие, опасное для жизни ограбленных стариков.
Это разбой........в просторечии, бандитизм.
svirepyi_gary 29 июня 2018 | 12:26
Психбольной
Наша психбольница №17 по традиции голосовала за Жириновского..
Но когда Владимир Путин взял Абхазию, Осетию, Крым взял, Донбасс с Луганском, Сирию взял..почти…
Мы голосуем только за Путина и Единую партию России.
Мой президент – нацыанал лидер Путин,
мои депутаты – Матвиенка, Поклонская, Яровая, Железняк, Мизулина, Милонов.
ПЛЯЖ НАШ !!!
tks 29 июня 2018 | 12:29
Путорасы и подлая ложь это синонимы!
nehoroshiy 29 июня 2018 | 12:30
"Мы поддерживаем повышение пенсионного возраста, но в регионах не публично." У нас единая страна или Римская империя с префектурами? Вообще уже "ку-ку".
zolingen 29 июня 2018 | 12:36
Ну вот. И никто не узнает с какой любовью они относятся к любым решениям вождей? Это смерти подобно, необходимость ежеминутного публичного показа своего одобрямса может нарушить психику кадров..
isnowanaarene 29 июня 2018 | 12:38
Ой какие мы стеснительные. Уроды вы моральные, до всех дошло? "Патриоты", б..
tadolg 29 июня 2018 | 13:00
Ну очень стеснительные единороссы! Делают подлость и стесняютсяяяя...
bbob 29 июня 2018 | 13:14
Ага, мы повышение пенсионного возраста не поддерживаем, но в Думе за него проголосуем.