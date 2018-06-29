Единая Россия попросила региональные отделения избегать публичных тезисов о поддержке партией пенсионной реформы

Как утверждает газета «Коммерсантъ», такие рекомендации недавно были направлены федеральным исполкомом партии.

Акценты в пенсионной реформе «Единая Россия» предлагает делать не на конкретных предложениях, а на широком общественном обсуждении, пишет «Коммерсантъ». Газета утверждает, что согласно техзаданию, направленному в регионы, единороссы рекомендуют в ближайшем месяце проводить по несколько крупных встреч в регионах. Начинать, по мнению федерального исполкома, нужно в муниципалитетах, а заканчивать в административных центрах. Приглашать же на такие встречи предлагается только «дружественные СМИ». Первый замглавы исполкома «Единой России» Максим Жаворонков не смог подтвердить или опровергнуть «Коммерсанту» подлинность документа, отметив лишь, что партия общается с регионами. Накануне же, как отмечает газета, прошло расширенное заседание совета руководителей фракции единороссов, на которое пригласили и представителей региональных отделений. На встрече также избегалась конкретика, хотя в целом на совещании пришли к выводу, что пенсионную реформу «необходимо поддержать».

Напомним, принятый правительством проект пенсионной реформы предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.