Генералу ФСБ вернут 2 миллиона долларов, которые были переданы Алексею Улюкаеву в качестве взятки
Заседание в Замоскворецком суде Москвы было закрыто от прессы, потому что лично явился генерал ФСБ Олег Феоктистов. Источники СМИ называют его организатором ареста Алексея Улюкаева. Так считает и сам бывший министр. Заседание по делу Улюкаева, на котором Феоктистов выступил в качестве свидетеля, прошло в сентябре тоже в закрытом режиме. По сведениям Би-би-си, бывший сотрудник ФСБ и экс-начальник службы безопасности «Роснефти» сообщил, что два миллиона долларов, которые были переданы в качестве взятки Алексею Улюкаеву, он получил от своего знакомого. Затем Феоктистов попросил эти деньги вернуть, и сегодня судья Лариса Семенова удовлетворила его просьбу. Кроме того, она разрешила взыскать назначенный приговором штраф 130 миллионов рублей со счетом Улюкаева. Адвокаты пояснили, что из-за ареста имущества бывший министр не может выполнить решение суда. Они рассчитывают, что после уплаты штрафа арест с имущества Улюкаева будет снят.
Алексей Улюкаев отбывает в колонии 8-летний срок.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 12:12
Так от кого генерал госбезопасности получил два миллиона вражеских долларов наличными - от случайного знакомого или от частного инвестора?
gocman 29 июня 2018 | 12:13
mikhail_spb_: черная касса... у них там штрафы взимают только в валюте, деревянные не в ходу...
suntsev 29 июня 2018 | 12:13
Секундочку, вроде взятку брал у Сечина?
sergei_tn 29 июня 2018 | 12:15
А что это было?
Патриоты, вас спрашиваю.
i_one_off 29 июня 2018 | 12:15
Это генеральские деньги на карманные расходы.
gregor 29 июня 2018 | 12:19
Генералу ФСБ вернут 2 миллиона долларов, которые были переданы Алексею Улюкаеву в качестве взятки
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Почему бы не добавить ему ещё 2 миллиона ,взяв из пенсионного фонда ?
Лично я и 86 % большинства ,не против .
rihard 29 июня 2018 | 12:21
ФСБшные .ляди думают что они схватили Бога за бороду...
shraer 29 июня 2018 | 12:22
он их намыл на берегу..в пачках..новенькими, именно в купюрах. попросили больше, дал тонну, для хорошего человека не жалко
nina5497 29 июня 2018 | 12:24
Это же сколько надо зарплаты получать, чтобы вот так свободно на неопределенный срок дать напрокат два миллиона баксов? И спрашивается, на фига тогда силовикам вообще пенсии, если у них такие доходы? Вот и экономия бюджета сразу!
ramses333 29 июня 2018 | 12:36
"Ну как не порадеть родному человечку?"
ilia_lvovski 29 июня 2018 | 13:01
Это Ваши пенсионные передали , как премиальные, служилому путина.