Генералу ФСБ вернут 2 миллиона долларов, которые были переданы Алексею Улюкаеву в качестве взятки

Заседание в Замоскворецком суде Москвы было закрыто от прессы, потому что лично явился генерал ФСБ Олег Феоктистов. Источники СМИ называют его организатором ареста Алексея Улюкаева. Так считает и сам бывший министр. Заседание по делу Улюкаева, на котором Феоктистов выступил в качестве свидетеля, прошло в сентябре тоже в закрытом режиме. По сведениям Би-би-си, бывший сотрудник ФСБ и экс-начальник службы безопасности «Роснефти» сообщил, что два миллиона долларов, которые были переданы в качестве взятки Алексею Улюкаеву, он получил от своего знакомого. Затем Феоктистов попросил эти деньги вернуть, и сегодня судья Лариса Семенова удовлетворила его просьбу. Кроме того, она разрешила взыскать назначенный приговором штраф 130 миллионов рублей со счетом Улюкаева. Адвокаты пояснили, что из-за ареста имущества бывший министр не может выполнить решение суда. Они рассчитывают, что после уплаты штрафа арест с имущества Улюкаева будет снят.

Алексей Улюкаев отбывает в колонии 8-летний срок.