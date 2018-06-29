Лидеры стран ЕС договорились ограничить приток мигрантов в Европу
В этих целях в разных странах будут созданы центры по приёму беженцев. Европейские страны принимать мигрантов будут исключительно в добровольном порядке. Одновременно будет увеличено финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Будет также ужесточён на внешних границах.
Однако поток мигрантов вряд ли уменьшится, и они все равно будут стремиться в богатые европейские страны, считает руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов.
В то же время Василий Колташов полагает, что некоторым странам, к примеру, Германии выгодно принимать мигрантов для того, чтобы снизить стоимость рабочей силы.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
holic 29 июня 2018 | 12:14
Не на том Эхо ставит ударение. Эммиги к РФ отношения не имеют, а вот МН17, Крым и Лугандон...
ЕС призвал Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения Boeing на Украине в 2014 году, говорится в одобренных в пятницу заключениях евросаммита в Брюсселе.
"Евросовет снова заявляет о своей полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17. Он призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины, справедливости и подотчетности", - говорится в 25-м пункте документе.
Заодно лидеры ЕС единогласно приняли решение продлить санкции против России, связанные с аннексией Крыма и поддержкой ДНР-ЛНР.
piterjanis 29 июня 2018 | 12:23
holic: Украина ответственна с сбитый Боинг,весь мир знает
zmeelov_1 29 июня 2018 | 12:41
piterjanis: Пока не будет Нюрнберга 2.0 над кровавой гейской политической верхушкой запада эти санкции не закончатся. Участь содомская для неё повторится. Мир тогда очистится и наступит Эра возрождения. Три четверти населения мира с нами в ШОСе с этим согласны.
holic 29 июня 2018 | 12:43
piterjanis: Мне жаль, что ваш мирок ограничен кремлевской стеной.
detul 29 июня 2018 | 12:31
holic: Снова лидеры ЕС попрошайничают ?? Может быть сначала постараются доказать, что это российский Бук ... Россия же предлагает сотрудничество в вопросе расследования, делится своей инФормацией.
detul 29 июня 2018 | 12:33
Интересно, в каких странах ЕС собирается строить эти лагеря? Лагеря для людей, бегущих из стран, в которых ЕС и США развязали кровавые бойни.
agamasat 29 июня 2018 | 12:36
Колташов считает, что Германии выгодно превратить страну в свинарник?)
danko_vobla 29 июня 2018 | 12:38
agamasat: уже превратили.
echo_shar 29 июня 2018 | 12:39
Вроде же это российская пропаганда, что в ЕС якобы есть какие-то проблемы с какими-то мигрантами...
kvasoff 29 июня 2018 | 12:41
Интересно а когда у нас за мигрантов возьмутся? Выдворять нещадно