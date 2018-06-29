Дома-книжки на Новом Арбате в Москве могут признать объектами культурного наследия
Как заявил ТАСС руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, Новый Арбат – это одна из визитных карточек города. Все решения о реконструкции и малейшем изменении облика зданий будут строго обсуждаться на архитектурном совете. По закону должно пройти не менее 40 лет, чтобы здание признали объектом культурного наследия.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pravdatut 29 июня 2018 | 11:43
Думал, что станет вопрос о сносе?