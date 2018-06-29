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11:34, 29 июня 2018

Дома-книжки на Новом Арбате в Москве могут признать объектами культурного наследия

Как заявил ТАСС руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, Новый Арбат – это одна из визитных карточек города. Все решения о реконструкции и малейшем изменении облика зданий будут строго обсуждаться на архитектурном совете. По закону должно пройти не менее 40 лет, чтобы здание признали объектом культурного наследия.

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pravdatut 29 июня 2018 | 11:43

Думал, что станет вопрос о сносе?

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