Реконструкция здания Госдумы переносится с этого лета на зимние каникулы или на 2019 год

Как пишет «Коммерсантъ», архитектурное бюро Моспроект 2 выбилось из утверждённого графика. Проектировщик до сих пор ведёт предварительную работу и консультации с экспертами.

Реконструкция здания Госдумы оценивается более чем в 700 миллионов рублей