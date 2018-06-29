Реконструкция здания Госдумы переносится с этого лета на зимние каникулы или на 2019 год
Как пишет «Коммерсантъ», архитектурное бюро Моспроект 2 выбилось из утверждённого графика. Проектировщик до сих пор ведёт предварительную работу и консультации с экспертами.
Реконструкция здания Госдумы оценивается более чем в 700 миллионов рублей
Комментарии4
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yralez 29 июня 2018 | 11:46
Лебяжьи перинки под зады будут.....сердешным труженикам .
Чтобы моча из головы никогда не выходила.
tks 29 июня 2018 | 12:03
Пральна, ведь к успешному распилу нужно основательно, тщательно и всесторонне подготовиться!
doxerom 29 июня 2018 | 12:11
Может перетопчутся слуги народные в старом здании до тех пор пока не снесут в рашке последний барак.
sg90 29 июня 2018 | 12:23
Подождали бы уж когда снова сожгут нах этот гадючник..