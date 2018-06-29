Повышение платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам отложили на год
Соответствующее постановление подписал премьер Медведев. Система ПЛАТОН работает с ноября 2015 года. Ею недовольны дальнобойщики. Они периодически проводят акции в разных городах.
Комментарии6
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yralez 29 июня 2018 | 11:39
Подавились, что ли ?
Или пока некогда, тут пенсионное бабло делить надо.
vinibi_ 29 июня 2018 | 11:53
yralez: Решили просто элементарно пока больше не накалять ситуацию-боятся сильно народного недовольства и резкого скачка инфляции, итак за раз -ЖКХ- пенсионный возраст и НДС!!!
trans 29 июня 2018 | 11:45
Ротенберги бабло устали пересчитывать. Решили передохнуть.
liliyask 29 июня 2018 | 11:52
Да, ладна. Чего уж. Стерпим, лишь бы у них все было хорошо.
ansata 29 июня 2018 | 11:53
Два года как деньги берут. И где дороги? ))
vinibi_ 29 июня 2018 | 12:00
ansata: Эти деньги того, кого надо деньги!!!