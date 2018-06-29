Замоскворецкий суд Москвы вернул 2 миллиона доллару генералу Олегу Феоктистову
Эти средства были предоставлены для следственного эксперимента по даче взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. По просьбе ФСБ сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме.
Комментарии15
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johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 11:37
Замоскворецкий суд Москвы вернул 2 миллиона доллару генералу Олегу Феоктистову - Надеюсь ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СПРАВКИ О ДОХОДАХ ...
pro_hanov 29 июня 2018 | 11:54
johnbmw: Руки прочь от генерала с холодным сердцем и "чистыми" руками!) Эти два миллиона вражеских денег не прилипли к этим рукам. Генерал сэкономил на завтраках, с трудом скопил два миллиона, чтобы разоблачить врага, который затесался в дружные ряды патриотов-запутинцев.
romashka__ 29 июня 2018 | 12:04
Мафия.
vla7815 29 июня 2018 | 12:03
johnbmw: ////// Замоскворецкий суд Москвы вернул 2 миллиона доллару генералу Олегу Феоктистову - Надеюсь ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СПРАВКИ О ДОХОДАХ ... //////
У него дядя-миллионер в Америке умер. Да у них там у всех дяди-миллионеры и миллиардеры поумирали. Эпидемия была, блин. А так они все там такие честные, что аж клейма негде ставить. Хоть иконостас с них пиши ( Господи прости за это богохульство).
tks 29 июня 2018 | 11:43
То есть, была провокация взятки, раз вернули? Обычно, предмет преступления вообще-то конфисковывается в доход государства. А здесь получается, легализация денежных средств неизвестного происхождения? Вуаля! Какой "интересный" однако "способ"! Видать, Феоктист - классный дуплетист!
mi_62 29 июня 2018 | 11:48
tks: Феоктистов - просто лох. Надо было проценты за использование двух лямов стребовать!
avp235 29 июня 2018 | 12:08
mi_62:
Были сообщения, что в вещдоках были только 1.7 млн. Неплохая операция: дал поносить 1.7 млн, получил назад 2 млн.
spb_aborigen 29 июня 2018 | 11:45
Милота
ura_123 29 июня 2018 | 11:47
Хенерал фсб... два миллиона долларов... Никого ничего не смущает?
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 11:53
ura_123: ... ну, Очевидно, может кого и смущает ... НО - только не офиц.власти ...
rash 29 июня 2018 | 11:52
Ещё один штрих к портрету нашего "судопроизводства".
igor2510 29 июня 2018 | 12:00
Замоскворецкий суд Москвы вернул 2 миллиона доллару генералу Олегу Феоктистову
Кто пишет заголовки на этом сайте?????
oneoretwo 29 июня 2018 | 12:04
igor2510: похоже, румынский шпиён ...
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 12:09
oneoretwo: Очевидно ... девушка была не одна ... :-()
forcedima 29 июня 2018 | 12:33
реальные баксы передавали в корзиночке?