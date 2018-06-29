Лидеры стран ЕС договорились ограничить приток мигрантов в Европу
В этих целях в разных странах будут созданы центры по приёму беженцев. Европейские страны принимать мигрантов будут исключительно в добровольном порядке. Одновременно будет увеличено финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Будет также ужесточён на внешних границах.
Лидеры стран Евросоюза договорились продлить санкции против России на полгода. Такое решение было принято в ходе саммита ЕС в Брюсселе.
Дискуссия о продлении санкций была краткой, говорят источники ряда информагентств в Европейском совете. По их словам, решение было принято после выступлений канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Они констатировали, что прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе нет, а Минские соглашения не выполняются. Именно к событиям на Украине и присоединению Крыма, напомним, привязан санкционный режим в отношении России, введенный 4 года назад. Между тем лидеры ЕС также призвали Москву сотрудничать по расследованию крушения малазийского «Боинга», сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. В Брюсселе полагают, что Россия должна признать свою ответственность за случившееся и приложить все усилия для установления правды. Такое обращение произошло на фоне заявлений Международной следственной группы, сделанных в конце мая. Эксперты считают, что «Боинг» был сбит ракетой из установки «Бук», принадлежавшей российской военной части под Курском.
В России обвинения в причастности к крушению «Боинга» отвергают.
Комментарии10
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johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 11:36
В том, что продлят, лично у меня сомнений не было ...
roman_i_olga 29 июня 2018 | 11:41
johnbmw: какие новости по Сенцову ?? не помер еще ??
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 11:42
roman_i_olga: ДОСТОВЕРНО этого мы знать не можем ... и, Почти НАВЕРНЯКА, не узнаем до окончания мундиаля ...
mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 11:36
Странно: нацдилер вроде целовался с Макроном, а тот вместе с Меркель устроил продление санкций?
Или он тоже считает их полезными для росэкономики и благосостояния роснаселения?
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 11:38
mikhail_spb_: ... более того - именно пу и Порпосил санкции ВВЕСТИ!!!!
farmer1984 29 июня 2018 | 12:06
johnbmw: Не попросил, а вынудил ввести санкции против себя геополитическими амбициями. Он ведет страну по пути фюрера, который мечтал о возрождении империи (рейха) и о мировом господстве одной страны. Мы помним, чем это кончилось. Согласно восточной мудрости, победивший Дракона со временем под бременем славы сам превращается в нового Дракона.
zztop1960 29 июня 2018 | 11:41
Елена Музилина ( Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ).предложила на рассмотрение своим коллегам закон, согласно которому жителям РФ запрещается брить гeнuтaлuu.
По мнению политика бритья uнтuмнoй части тела разрушает этнический нравственный код русского человека.
“Вoлoсaтый лoбok — отличительная черта русской красавицы можно встретить на каждой картине с oбнaжeннoй натурой, тогда как бритый лoбok — только в произведениях современного искусства, создаваемых изврaщeнцaмu”, – заявила Музилина.
sg90 29 июня 2018 | 12:05
zztop1960:
Любой кардиоцентр нарушит на следующий день ))) Там для простейшего стентирования заставляют выбривать от колен до пупка. А делают через руку )))
Все таки склоняюсь что это утка. Мизулина дура, конечно, но так подставляться вряд ли стала бы..
bandera 29 июня 2018 | 11:44
В Украине очень много Арабов стало но с деньгами.Может их перевозит Европа и платит деньги?
jurisconsult 29 июня 2018 | 12:07
Если бы толпы нищих и голодных французов, немцев, англичан ломились через границы Ближневосточных стран в поисках лучшей жизни, то встречали бы их там точно не хлебом и солью.