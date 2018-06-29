Лидеры стран ЕС договорились ограничить приток мигрантов в Европу

В этих целях в разных странах будут созданы центры по приёму беженцев. Европейские страны принимать мигрантов будут исключительно в добровольном порядке. Одновременно будет увеличено финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Будет также ужесточён на внешних границах.

Лидеры стран Евросоюза договорились продлить санкции против России на полгода. Такое решение было принято в ходе саммита ЕС в Брюсселе.

Дискуссия о продлении санкций была краткой, говорят источники ряда информагентств в Европейском совете. По их словам, решение было принято после выступлений канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Они констатировали, что прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе нет, а Минские соглашения не выполняются. Именно к событиям на Украине и присоединению Крыма, напомним, привязан санкционный режим в отношении России, введенный 4 года назад. Между тем лидеры ЕС также призвали Москву сотрудничать по расследованию крушения малазийского «Боинга», сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. В Брюсселе полагают, что Россия должна признать свою ответственность за случившееся и приложить все усилия для установления правды. Такое обращение произошло на фоне заявлений Международной следственной группы, сделанных в конце мая. Эксперты считают, что «Боинг» был сбит ракетой из установки «Бук», принадлежавшей российской военной части под Курском.

В России обвинения в причастности к крушению «Боинга» отвергают.