Это, пожалуй, был самый скучный день, хотя без драматизма не обошлось. Сборная Сенегала не попала в плей-офф потому, что получила больше желтых карточек, чем японцы. Остальные показатели у команд совпали. Японцы, даже уступая Польше, которая играла исключительно за престиж, катали мяч в центре поля, хотя Сенегал мог сравнять счет в матче с Колумбией, но этого не произошло, и Африка осталась без представителей на чемпионате мира уже после группового этапа. Бельгия и Англия делили первое место в группе. На поле вышли если не вторые, то очень сильно измененные составы, которые ничего выдающегося не показали. Дело решило индивидуальное мастерство Янузая. 1-0 в пользу Бельгии, которая и заняла первое место. Панама и Тунис тоже играли на репутацию и африканцы победили 2-1.

Сегодня матчей на чемпионате мира не будет. Первые четвертьфиналы пройдет у субботу.