На чемпионате мира в России закончился групповой этап и стали известны все участники 1⁄8 финала
Это, пожалуй, был самый скучный день, хотя без драматизма не обошлось. Сборная Сенегала не попала в плей-офф потому, что получила больше желтых карточек, чем японцы. Остальные показатели у команд совпали. Японцы, даже уступая Польше, которая играла исключительно за престиж, катали мяч в центре поля, хотя Сенегал мог сравнять счет в матче с Колумбией, но этого не произошло, и Африка осталась без представителей на чемпионате мира уже после группового этапа. Бельгия и Англия делили первое место в группе. На поле вышли если не вторые, то очень сильно измененные составы, которые ничего выдающегося не показали. Дело решило индивидуальное мастерство Янузая. 1-0 в пользу Бельгии, которая и заняла первое место. Панама и Тунис тоже играли на репутацию и африканцы победили 2-1.
Сегодня матчей на чемпионате мира не будет. Первые четвертьфиналы пройдет у субботу.
Комментарии3
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max3446 29 июня 2018 | 11:12
Иностранцы в ходе Чемпионата мира по футболу-2018 потратили в Москве при оплате картами 1,7 миллиарда рублей, а в Санкт-Петербурге — 506 миллионов рублей, говорится в сообщении компании Visa.
«Самый большой объем трат по картам Visa, выпущенным иностранными банками, отмечен в Москве — 1,7 миллиарда рублей, на втором месте — Санкт-Петербург, где расходы составили 506 миллионов рублей. Следом идут Сочи (104 миллионов рублей), Казань (71 миллион рублей) и Екатеринбург (48 миллионов рублей), соответственно», — говорится в релизе.
Примерно каждая пятая покупка (17%) по картам Visa в 11 городах проведения матчей была сделана с помощью бесконтактных способов оплаты, включая смартфоны, браслеты и кольца.
Больше всего потратили болельщики из США, на втором месте — Китай, на третьем — Мексика, а меньше всего потратили туристы из Королевства Тонга. Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3,575 тысячи рублей.
Слава Великой России! Слава Ленину, Сталину и Путину!
polikarpich 29 июня 2018 | 11:24
max3446: А Брежнева чего пропустил? Вашего дорогого и любимого Леонида Ильича?
estamp 29 июня 2018 | 11:37
max3446: Совершенно непонятная истерика.
Тем более все равно данные лишь по Визе.