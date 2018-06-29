Владимир Путин и Дональд Трамп, по некоторым данным, намерены заключить соглашение, касающееся ситуации в Сирии

Сделку лидеры России и США планируют обсудить на предстоящей встрече в Хельсинки.

Предложение, которое Трамп планирует сделать Путину, по сведениям дипломатических источников CNN, касается юго-западных районов Сирии вдоль границы Иордании. В этом регионе армия Башара Асада продолжает наступление на повстанцев, которых поддерживают США. Суть сделки заключается в том, что коалиция во главе с Вашингтоном передаст эти территории сирийским военным, которых курирует Россия. Американская армия, таким образом, сможет ускорить свой выход из Сирии. В обмен оппозиция должна получить гарантии безопасности и права беспрепятственно выйти в другие регионы арабской республики. Кроме этого, Трамп намерен создать на юго-западе Сирии зону отчуждения, которая бы исключила прямые столкновения противников Асада с его армией. Еще одно условие Трампа, по версии CNN — это содействие Москвы ограничению присутствия проиранских сил в регионе.

Первая полноформатная встреча президентов России и США запланирована на 16 июля, она пройдет в столице Финляндии.