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11:02, 29 июня 2018

Лидеры стран ЕС договорились ограничить приток мигрантов в Европу

В этих целях в разных странах будут созданы центры по приёму беженцев. Европейские страны принимать мигрантов будут исключительно в добровольном порядке. Одновременно будет увеличено финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Будет также ужесточён на внешних границах.

Европейские лидеры продолжат обсуждать проблему миграции, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Страны Евросоюза договорились об ужесточении контроля за миграцией. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС в Брюсселе.

Окончательные решения по проблеме миграции еще не приняты, — заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.

«После интенсивной дискуссии о самом серьезном вызове, который стоит перед Европейским союзом, то есть иммиграции, нам удалось согласовать текст совместного заявления. Это хороший знак.. Мы достигли согласия по пяти основным направлениям, но еще два вопроса остаются нерешенными. Я настроена оптимистично после переговоров, мы действительно можем продолжить совместную работу, несмотря на то, что предстоит еще много сделать, чтобы сблизить позиции участников саммита».

Беженцев будут собирать в специальные центры, где после проверки разделят экономических мигрантов и тех, кто действительно нуждается в международной защите. Людей, которых не депортируют после этой процедуры, на добровольной основе распределят по странам ЕС.

Меркель вновь заявила, что мигранты не должны сами решать, в какой стране ЕС им оставаться.
Рим ранее предлагал принудительно установить квоты приёма мигрантов для членов ЕС, а тем, кто откажется. Сократить целевое финансирование из европейского бюджета. Эти предложения поддержаны не были.

Комментарии

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danko_vobla 29 июня 2018 | 11:11

Пора старухе Меркель на боковую. Надоела всем.

omantic 29 июня 2018 | 11:32

danko_vobla: надоели уже твои идиотские "комментарии "! Причём всем !

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