Суд вернул два миллиона долларов, переданных в качестве взятки экс-министру Алексею Улюкаеву

На возврате денег настаивал генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов, одолживший средства у «частного инвестора».

Процесс, на котором решилась судьба двух миллионов долларов, прошел в Замоскворецком суде столицы в закрытом режиме. На этом настаивали представители ФСБ, посчитавшие, что присутствие публики приведет к разглашению секретных данных. В заседании по видеосвязи участвовал Алексей Улюкаев, выступавший категорически против закрытия процесса, но суд к нему не прислушался. Также в разбирательстве принял участие сам заявитель, отставной генерал ФСБ Олег Феоктистов. Он занял место в первом ряду, отказавшись общаться с прессой.

Как сообщает «Интерфакс», судья Лариса Семенова постановила вернуть деньги «по принадлежности» — два миллиона отдадут Феоктистову. Ранее в ходе допроса по делу он заявил, что деньги для следственного эксперимента, в ходе которого был задержан Улюкаев, ему дал «частный инвестор». По данным РБК, речь идет о человеке по имени Валерий Михайлов, который косвенно связан с «Роснефтью».

В декабре прошлого года Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии по обвинению в вымогательстве у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр свою вину не признал, заявив, что стал жертвой провокации.