Суд вернул два миллиона долларов, переданных в качестве взятки экс-министру Алексею Улюкаеву
На возврате денег настаивал генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов, одолживший средства у «частного инвестора».
Процесс, на котором решилась судьба двух миллионов долларов, прошел в Замоскворецком суде столицы в закрытом режиме. На этом настаивали представители ФСБ, посчитавшие, что присутствие публики приведет к разглашению секретных данных. В заседании по видеосвязи участвовал Алексей Улюкаев, выступавший категорически против закрытия процесса, но суд к нему не прислушался. Также в разбирательстве принял участие сам заявитель, отставной генерал ФСБ Олег Феоктистов. Он занял место в первом ряду, отказавшись общаться с прессой.
Как сообщает «Интерфакс», судья Лариса Семенова постановила вернуть деньги «по принадлежности» — два миллиона отдадут Феоктистову. Ранее в ходе допроса по делу он заявил, что деньги для следственного эксперимента, в ходе которого был задержан Улюкаев, ему дал «частный инвестор». По данным РБК, речь идет о человеке по имени Валерий Михайлов, который косвенно связан с «Роснефтью».
В декабре прошлого года Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии по обвинению в вымогательстве у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр свою вину не признал, заявив, что стал жертвой провокации.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 11:04
Улюкаев был против закрытия процесса ... к чему бы это?
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 11:05
johnbmw: хотел обнародования каких-то данных ... каких?
danko_vobla 29 июня 2018 | 11:09
johnbmw: Головка .... а ТЫ Что хотел Обнародовать ???? Каких !!!! Выдави из себя Ещё пару Слов .....
lager23 29 июня 2018 | 11:23
danko_vobla: как дела, Свинжа?
Целовалась с бразильцами на мундиале?
mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 11:12
Чекисты засекретили мутное дело с мутными двумя миллионами долларов налом, чтобы не разглашать гостайну, что в коррупционной вертикали власти именно так всё и обстоит, только в несравненно бОльшем масштабе.
johnbmw Евгений Большаков 29 июня 2018 | 11:15
mikhail_spb_: и от КОГО это они Засекретили? КТО не знает что там так всё и обстоит, только в несравненно бОльшем масштабе ...
lager23 29 июня 2018 | 11:13
Грязные руки, горячая голова, холодное сердце...и грязь, грязь из под копыт алчных путинских чертей!
andy66 29 июня 2018 | 11:17
инвестиция во взятку? Это новости российской экономики ))
ghazaryan_s 29 июня 2018 | 11:17
То ли новый способ взятки генералу, то ли новый способ отмывания.
kunst54 29 июня 2018 | 11:22
"Дай миллион, дай миллион, дай миллион!"
ulagai 29 июня 2018 | 11:23
Нормального человека,который озабочен проблемой"что пожрать".схватка алчных гуманоидов только веселит.Два лимона баксов-карманные деньги для оккупантов.
isnowanaarene 29 июня 2018 | 11:23
Блин, и ведь прокатывает же. Это уже даже не Оруэлл с Кафкой, это что-то уникальное.
putin_itogy 29 июня 2018 | 11:23
Браво, Басманное правосудие!
Браво, сукин-ж ты сын!
Так не сумел даже Сталин, создавший эту гнилую машину для убийства населения.
путин! Смог!
serjio99 29 июня 2018 | 11:26
А деньги до сих пор у Сечина находились?! Ну и ухарь этот Игорь Иванович. "Валиадис ему пальца в рот не положил бы ...".
benny_point 29 июня 2018 | 11:35
Проститутка Уля Каева хотела взять взятку и не отдавать потом! А вот фуй ей в жопу огромный этой пидараске либеральной! Что не либерал, то мразь конченная, обворовающая народ до нитки!