Суд вернул Олегу Феоктистову 2 млн долларов, которые он занял для взятки Алексею Улюкаеву

Замоскворецкий суд Москвы вернул генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 млн долларов, которые он занял на оперативный эксперимент с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Об этом передает корреспондент «Медиазоны».

Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе ФСБ. Феоктистов пришел в суд лично, Алексей Улюкаев участвовал в заседании по видеосвязи. Напомним, Феоктистов ранее обратился в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой вернуть ему 2 млн долларов, которые во время оперативного эксперимента передали Алексею Улюкаеву в качестве взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.