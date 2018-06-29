Суд вернул Олегу Феоктистову 2 млн долларов, которые он занял для взятки Алексею Улюкаеву
Замоскворецкий суд Москвы вернул генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 млн долларов, которые он занял на оперативный эксперимент с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Об этом передает корреспондент «Медиазоны».
Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе ФСБ. Феоктистов пришел в суд лично, Алексей Улюкаев участвовал в заседании по видеосвязи. Напомним, Феоктистов ранее обратился в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой вернуть ему 2 млн долларов, которые во время оперативного эксперимента передали Алексею Улюкаеву в качестве взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Комментарии15
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romashka__ 29 июня 2018 | 10:50
Закрытый суд?
Разве так борются с коррупцией?
Анекдот.
Сечина - под суд.
Улюкаева - на свободу!
opiatnovyi63 29 июня 2018 | 11:03
romashka__: Спрашивается, откуда у рядового скромного генерала ФСБ такая скромная сумма , припрятанная провоцирование взятки?
max3446 29 июня 2018 | 10:57
теперь уже очевидно что приговор по взятке законный.
tks 29 июня 2018 | 11:31
max3446: Теперь уже очевидно что ты настолько полудурок что готов лизать любого гэбила.
tks 29 июня 2018 | 10:58
Надо же, как интересно! То есть, была провокация взятки, раз вернули? Обычно, предмет преступления вообще-то конфисковывается в доход государства. А здесь что?
sapiens17 29 июня 2018 | 10:59
Сколько судье, интересно?
lager23 29 июня 2018 | 11:01
Суд вернул генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 млн долларов, которые он занял на оперативный эксперимент .....
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Путен создал урода, а не государство!
danko1 29 июня 2018 | 11:01
А суд поинтересовался откуда у Феоктистова 2 млн. долларов?
Хотя такая мелочь суд не интересует. У них доход от взяток тоже большой.
djuga 29 июня 2018 | 11:03
Нормально! Что за деньги, откуда, из чьего кармана весь этот немалый кэш - вопросы, вопросы...
Россия сегодня - страна, живущая по "понятиям". Удивляет лишь то, что 86% не просто мирятся с этим, но и хотят жить по законам "малины". Похоже, это уже в генах россиян с тех пор когда одна половина сидела, а другая половина охраняла.
Интересно, об этом ли они мечтали еще 20 лет назад и хотят ли своей судьбы своим детям?
goodman 29 июня 2018 | 11:06
Вот суки! И как и надо! Ну это просто все, дно! Алексей Леонидович Кудрин! Проверьте, пожалуйста, сеченовскую компанию, по какой статье там проходили эти 2 млн $, И Бастрыкину не мешало бы подключиться, и главному начальнику Феоктистова нужно бы объясниться, да и самому гаранту пора бы снять говнецовый налет со всего этого дела.
lager23 29 июня 2018 | 11:07
Эдмундыч перевернулся в гробу...
ex_ex 29 июня 2018 | 11:08
Генерал ФСБ занял 2 млн долларов. Позорище. Нищеброд.
maczyz 29 июня 2018 | 11:12
Крысиная возня, во всем,за чтобы не взялись наши суперэффективные.....
dzeny 29 июня 2018 | 11:13
Господа редакторы - я понимаю, когда у вас опечатки в заголовках, наверняка просто торопитесь выдать новость, Но вот лексические ошибки - это уже никуда не годится. Занимать - это брать в долг, а не одалживать.
tks 29 июня 2018 | 11:34
dzeny: Так вот гэбилоид и "занял" эффективно то, что ему "одолжили".