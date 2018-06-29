Московские власти начали обустраивать вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта
Как сообщил зам.мэра Пётр Бирюков, общая протяжённость нового променада составит почти 300метров. Вход собирались построить ещё в 20 – 30 годы прошлого века. Сейчас там планируют положить гранитную плитку и посадить деревья.
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max3446 29 июня 2018 | 11:01
28 июня на Украине — государственный праздник, день конституции, у украинцев образовались длинные выходные — с четверга по воскресенье — и они потянулись к морю в по-прежнему любимый Крым.
Желающих оказалось столько, что на границе с Крымом выстроилась длинная очередь из автомобилей. Люди публикуют фото вереницы желающих въехать на «оккупированный» полуостров в социальных сетях.
Пресс-служба украинской погранслужбы поспешила объяснить очереди на КПП «Каланчак» тем, что «оккупанты» не пропускают людей, проверяя автомобили особо тщательно.
Но для жителей юга и востока Украины поездка в Крым на выходные и тем более на праздники вроде майских, Троицы (официальный выходной на Украине — прим. РВ) или дня конституции, когда суббота-воскресенье прирастают пятницей или понедельником всегда была делом привычным и во многом традиционным.
Вот и сейчас, несмотря ни на что, попасть к «оккупантам» стремится огромное количество жителей страны победившего безвиза.