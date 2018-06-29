Замосковорецкий суд проводит заседание по рассмотрению ходатайства генерала Феоктистова в закрытом режиме
По просьбе ФСБ Замосковорецкий суд столицы проводит заседание по рассмотрению ходатайства генерала Олега Феоктистова в закрытом режиме. Он требует вернуть 2 миллиона долларов, которые выделил для передачи в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Феоктистов лично пришёл в суд.
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