Замосковорецкий суд проводит заседание по рассмотрению ходатайства генерала Феоктистова в закрытом режиме

По просьбе ФСБ Замосковорецкий суд столицы проводит заседание по рассмотрению ходатайства генерала Олега Феоктистова в закрытом режиме. Он требует вернуть 2 миллиона долларов, которые выделил для передачи в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Феоктистов лично пришёл в суд.