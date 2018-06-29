Российский миллиардер Сулейман Керимов получил статус ассистированного свидетеля в деле о неуплате налогов во Франции
Накануне стало известно, что Франция сняла обвинения с Керимова по подозрению в неуплате налогов. Ранее он находился под подпиской о невыезде. Впрочем, несколько раз ему разрешали выехать в Россию по личным делам.
Члена Совета Федерации обвиняли в отмывании денег и в уклонении от уплаты налогов.
Сулейману Керимову вот-вот могут вернуть паспорт и деньги, которые он внёс в качестве залога. Тогда он сможет улететь в Россию как свободный человек. О таком решении суда Экс-ан-Прованса рассказывает адвокат сенатора Никита Сычёв. По его словам, с миллиардера сняли все обвинения. Это «Франс-Пресс» подтвердили в прокуратуре, впрочем решение суда ещё могут обжаловать, такого развития событий не исключают в надзорном ведомстве. Одновременно защита другого фигуранта этого уголовного дела Александра Штудгальтера также заявила о снятии всех обвинений. Керимов находится во Франции под подпиской о невыезде с залогом в 40 миллионов евро. Он был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы по подозрению в создании системы посредников и компаний для сокрытия реальной стоимости сделок по покупке вилл на Лазурном берегу, зарегистрированных на имя Штудгальтера. Таким образом российский сенатор, по версии следствия, не доплатил налоги.
В российском МИДе задержание Сулеймана Керимова называли незаконным, а Генпрокуратура безуспешно просила передать уголовное дело против сенатора в Россию.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
neprostotak 29 июня 2018 | 10:39
Интересно кого он «сдал» ради этого статуса? Неужели фюррера?
Хотя. . . скорее всего того же Ралдугина.
polba 29 июня 2018 | 11:16
neprostotak: Вы обвиняете французское правосудие в продажности?
trans 29 июня 2018 | 10:57
В последние годы в уголовном процессе во Франции появился институт ассистированного свидетеля, т.е. лица, в отношении которого ведется предварительное следствие. Если это лицо само не заявило ходатайство о приобретении статуса обвиняемого, чтобы полнее использовать права на защиту, то оно считается ассистированным свидетелем, т.е. свидетелем, имеющим защитника и обладающим некоторыми другими правами на защиту.
Так что расследование уголовного дела в отношении Керимова продолжается, никто обвинение с него не снимал.
zhrv 29 июня 2018 | 11:30
- "Тогда он сможет улететь в Россию как свободный человек"
А вот оттуда, он бы уже никуда не улетел - сидел бы под стражей до "окончательного решения вопроса"