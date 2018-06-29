Лидеры стран ЕС договорились ограничить приток мигрантов в Европу
В этих целях в разных странах будут созданы центры по приёму беженцев. Европейские страны принимать мигрантов будут исключительно в добровольном порядке. Одновременно будет увеличено финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Будет также ужесточён на внешних границах.
Комментарии21
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vladislav 29 июня 2018 | 10:39
Давно пора.
haldey 29 июня 2018 | 10:50
vladislav: Конечно, только белый христианин имеет права, а остальные в очередь... Да Вы, батенька, расист(((
kondrakr 29 июня 2018 | 11:08
haldey: Я думаю, что если белый христианин из России или Украины нелегально перейдёт границу ЕС, его шансы получить вид на жительство будут на два порядка (в 100 раз) меньше, чем у негра-мусульманина из Нигерии.
raffal 29 июня 2018 | 11:10
haldey:
Все имеют права. Даже право вломиться в чужую квартиру и потребовать, чтобы их там содержали? И напрасно упомянули христианство. Так можно нарваться на упрёк, что Россия не только не христианская (хотя, официально многоконфессиональная), а просто АНТИхристианской морали. Не из России упрекать европейцев в недостатке милосердия.
danko_vobla 29 июня 2018 | 10:51
vladislav: добровольном значит Германия. Польша ни возьмёт никого.
banyi1 29 июня 2018 | 10:40
Есть хорошее предложение для ЕС! Хохлы хотят в ЕС, примите их с условием, что у них будет перевалочная база для этих милых мигрантов. Место полно, а если хохлам ещё 6 лярдов дать ( и тут же забрать за долги), хохлы за бабло под хвост дадут))) И все довольны!
wojskowy Марек Качоровски 29 июня 2018 | 10:50
banyi1: Дело в том, что ваши предложения вряд ли будут рассмотрены в ЕС, от клиентов психбольниц предложения не принимают. А почему Россия , которая так заботится о несчастных сирийцах не принимает из этой страны беженцев?
danko_vobla 29 июня 2018 | 10:53
wojskowy: хитрый пшек. А почему твоя Польша не принимает? Россия не член ес. В России нужно работать, а как в халяве в Германии деньги получать. Иммигранты не дураки.
zztop1960 29 июня 2018 | 10:58
danko_vobla: Верховный суд РФ отказался считать конфликт в Сирии войной, чтобы не принимать беженцев
danko_vobla 29 июня 2018 | 11:00
zztop1960: расскажи лучше о хохлядский суд. Тебе это ближе, снобу.
raffal 29 июня 2018 | 11:07
danko_vobla: Иммигранты не дураки
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Вот, это верно! И они знают, что Россия - страна расистская , к тому же с голой жопой.
Но Вы правы, безусловно, эти "беженцы" определённо халявщики, и прут в Европу не для того, чтобы работать.
danko_vobla 29 июня 2018 | 11:15
raffal: дело только в халяве. Они ненавидят немцев заранее. Их друзья им это сообщили. Но немцы платят. И они эту ненависть на время себе в ж засовывают. Уж в кокляндию они на 100% не поедут. Дыши свободно.
raffal 29 июня 2018 | 11:23
danko_vobla:
Что такое "кокляндия" я не знаю. Предполагаю, что это Украина. Точно, не поедут. Как не поедут и в Россию. Так что, щёки "величия" Россия может раздувать только перед Украиной, которой обожает пакостить.
И на "Дыши свободно". Спасибо, стараюсь. И Вам того же.
По основной сути Вашего сообщения, если отбросить фашизоидное отношение к славянской Украине, Вы правы.
polba 29 июня 2018 | 11:08
wojskowy: Вообще-то Россия ТРЕТЬЯ страна по количеству принимаемых мигрантов. Сразу после США и Германии. И Россия, в 2017 году приняла мигрантов В ДВЕСТИ РАЗ больше, чем Польша.
Но в России, во-первых, мигранты работают, а не живут на пособие, а во-вторых наш климат совсем не устраивает уроженцев жарких стран.
haldey 29 июня 2018 | 10:55
banyi1: Места не просто полно, а еще и освобождается... Там цыган сожгут, там порежут, тут в доме профсоюзов проредят, на Донбассе артиллерия расчистит... А условия жизни - на загляденье! Без виз, без работы, без денег... коммунизЬм практически...
fosst13 29 июня 2018 | 11:00
banyi1: Там что-то говорили про лагеря не на территории ЕС, но для уже прибывших мигрантов. Есть нефиговая вероятность приобщения Украины к ЕС через размещение там беженцев. Цэевропа жи!
zaryad 29 июня 2018 | 10:52
Давно пора перед Африкой кардон поставить... а то совсем места не осталось для скорого прибытия русского философского ковчега.
max3446 29 июня 2018 | 10:54
Мы передумали: шведское правительство отменяет бойкот ЧМ-2018
На пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём заявила, что правительство этой страны поддержит свою национальную сборную по футболу в России, пишет Aftonbladet.
sg90 29 июня 2018 | 11:01
Хорошее дело, хорошее.. Помочь этим несчастным чтобы не бежали в Европу от вопиющей нищеты..
А не проще, бл..ть, было НЕ БОМБИТЬ этих несчастных???? Эти пидары лицемерные не так давно вполне процветающую Ливию превратили в руины и получили десятки тысяч беженцев. И поделом!! Они будут кордоны ставить, а их будут давить как клопов изнутри те, кто уже успел там расплодиться...
vladimir1_57 29 июня 2018 | 11:15
sg90: А не проще, бл..ть, было НЕ БОМБИТЬ этих несчастных????
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Не бомбить это не по западному. Промышленность разрушили, займут место западные компании, опять же рынок сбыта, местному производству "кранты". Опять же дешевую нефть можно выкачивать бесконтрольно.
sg90 29 июня 2018 | 11:18
vladimir1_57:
Во! А Гитлера за то же самое преступником называли. А он всего лишь не лицемерил..