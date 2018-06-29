Лидеры стран ЕС договорились ограничить приток мигрантов в Европу

В этих целях в разных странах будут созданы центры по приёму беженцев. Европейские страны принимать мигрантов будут исключительно в добровольном порядке. Одновременно будет увеличено финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Будет также ужесточён на внешних границах.