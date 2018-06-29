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10:32, 29 июня 2018

Лидеры стран ЕС договорились ограничить приток мигрантов в Европу

В этих целях в разных странах будут созданы центры по приёму беженцев. Европейские страны принимать мигрантов будут исключительно в добровольном порядке. Одновременно будет увеличено финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Будет также ужесточён на внешних границах.

Комментарии

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vladislav 29 июня 2018 | 10:39

Давно пора.

haldey 29 июня 2018 | 10:50

vladislav: Конечно, только белый христианин имеет права, а остальные в очередь... Да Вы, батенька, расист(((

kondrakr 29 июня 2018 | 11:08

haldey: Я думаю, что если белый христианин из России или Украины нелегально перейдёт границу ЕС, его шансы получить вид на жительство будут на два порядка (в 100 раз) меньше, чем у негра-мусульманина из Нигерии.

raffal 29 июня 2018 | 11:10

haldey:
Все имеют права. Даже право вломиться в чужую квартиру и потребовать, чтобы их там содержали? И напрасно упомянули христианство. Так можно нарваться на упрёк, что Россия не только не христианская (хотя, официально многоконфессиональная), а просто АНТИхристианской морали. Не из России упрекать европейцев в недостатке милосердия.

danko_vobla 29 июня 2018 | 10:51

vladislav: добровольном значит Германия. Польша ни возьмёт никого.

(комментарий скрыт)

banyi1 29 июня 2018 | 10:40

Есть хорошее предложение для ЕС! Хохлы хотят в ЕС, примите их с условием, что у них будет перевалочная база для этих милых мигрантов. Место полно, а если хохлам ещё 6 лярдов дать ( и тут же забрать за долги), хохлы за бабло под хвост дадут))) И все довольны!

wojskowy Марек Качоровски 29 июня 2018 | 10:50

banyi1: Дело в том, что ваши предложения вряд ли будут рассмотрены в ЕС, от клиентов психбольниц предложения не принимают. А почему Россия , которая так заботится о несчастных сирийцах не принимает из этой страны беженцев?

danko_vobla 29 июня 2018 | 10:53

wojskowy: хитрый пшек. А почему твоя Польша не принимает? Россия не член ес. В России нужно работать, а как в халяве в Германии деньги получать. Иммигранты не дураки.

zztop1960 29 июня 2018 | 10:58

danko_vobla: Верховный суд РФ отказался считать конфликт в Сирии войной, чтобы не принимать беженцев

danko_vobla 29 июня 2018 | 11:00

zztop1960: расскажи лучше о хохлядский суд. Тебе это ближе, снобу.

raffal 29 июня 2018 | 11:07

danko_vobla: Иммигранты не дураки
____________________
Вот, это верно! И они знают, что Россия - страна расистская , к тому же с голой жопой.
Но Вы правы, безусловно, эти "беженцы" определённо халявщики, и прут в Европу не для того, чтобы работать.

danko_vobla 29 июня 2018 | 11:15

raffal: дело только в халяве. Они ненавидят немцев заранее. Их друзья им это сообщили. Но немцы платят. И они эту ненависть на время себе в ж засовывают. Уж в кокляндию они на 100% не поедут. Дыши свободно.

raffal 29 июня 2018 | 11:23

danko_vobla:
Что такое "кокляндия" я не знаю. Предполагаю, что это Украина. Точно, не поедут. Как не поедут и в Россию. Так что, щёки "величия" Россия может раздувать только перед Украиной, которой обожает пакостить.
И на "Дыши свободно". Спасибо, стараюсь. И Вам того же.
По основной сути Вашего сообщения, если отбросить фашизоидное отношение к славянской Украине, Вы правы.

(комментарий скрыт)

polba 29 июня 2018 | 11:08

wojskowy: Вообще-то Россия ТРЕТЬЯ страна по количеству принимаемых мигрантов. Сразу после США и Германии. И Россия, в 2017 году приняла мигрантов В ДВЕСТИ РАЗ больше, чем Польша.
Но в России, во-первых, мигранты работают, а не живут на пособие, а во-вторых наш климат совсем не устраивает уроженцев жарких стран.

haldey 29 июня 2018 | 10:55

banyi1: Места не просто полно, а еще и освобождается... Там цыган сожгут, там порежут, тут в доме профсоюзов проредят, на Донбассе артиллерия расчистит... А условия жизни - на загляденье! Без виз, без работы, без денег... коммунизЬм практически...

fosst13 29 июня 2018 | 11:00

banyi1: Там что-то говорили про лагеря не на территории ЕС, но для уже прибывших мигрантов. Есть нефиговая вероятность приобщения Украины к ЕС через размещение там беженцев. Цэевропа жи!

zaryad 29 июня 2018 | 10:52

Давно пора перед Африкой кардон поставить... а то совсем места не осталось для скорого прибытия русского философского ковчега.

max3446 29 июня 2018 | 10:54

Мы передумали: шведское правительство отменяет бойкот ЧМ-2018
На пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём заявила, что правительство этой страны поддержит свою национальную сборную по футболу в России, пишет Aftonbladet.

sg90 29 июня 2018 | 11:01

Хорошее дело, хорошее.. Помочь этим несчастным чтобы не бежали в Европу от вопиющей нищеты..
А не проще, бл..ть, было НЕ БОМБИТЬ этих несчастных???? Эти пидары лицемерные не так давно вполне процветающую Ливию превратили в руины и получили десятки тысяч беженцев. И поделом!! Они будут кордоны ставить, а их будут давить как клопов изнутри те, кто уже успел там расплодиться...

vladimir1_57 29 июня 2018 | 11:15

sg90: А не проще, бл..ть, было НЕ БОМБИТЬ этих несчастных????
\\
Не бомбить это не по западному. Промышленность разрушили, займут место западные компании, опять же рынок сбыта, местному производству "кранты". Опять же дешевую нефть можно выкачивать бесконтрольно.

sg90 29 июня 2018 | 11:18

vladimir1_57:
Во! А Гитлера за то же самое преступником называли. А он всего лишь не лицемерил..

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