Прощание с поэтому Андреем Дементьевым пройдёт в зале имени Чайковского в Москве
Траурная церемония начнётся в 11 часов. Похоронят поэта на Кунцевском кладбище. Андрей Дементьев скончался 26 июня на 90 году жизни.
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Траурная церемония начнётся в 11 часов. Похоронят поэта на Кунцевском кладбище. Андрей Дементьев скончался 26 июня на 90 году жизни.
Евросоюз призвал Россию признать ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения MH-17 Месяц назад международная следственная группа опубликовала доклад, в котором говорилось, что Бук, сбивший лайнер Малазийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году принадлежал зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска…
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