Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для скорейшего вывода американских войск из этой страны
Дональд Трамп надеется заключить с Владимиром Путиным сделку по Сирии для скорейшего вывода американских войск из этой страны. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники. По его данным, согласно предполагаемой договорённости, войска сирийских властей при поддержке России смогут установить контроль над территорией вблизи границы с Иорданией. При этом Трамп рассчитывает получить гарантии безопасности сирийской оппозиции.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 10:10
Трамп надеется заключить сделку с нацдилером, а нацдилер надеется обмануть Трампа.
Удастся ли Трампу переиграть самого лживого человека 21-го века?
vinibi_ 29 июня 2018 | 10:19
mikhail_spb_: Трамп тоже лукавит-он не меньше темная лошадка чем наш пересиделец-хочет получить взамен гарантии безопасности для Сирийской оппозиции!!!
zmeelov_1 29 июня 2018 | 10:29
Сделка возможна. Пиндосня со своими шестёрками убирается со всей территории Сирии, мы помогаем Асаду домолотить головорезов, а потом на равных могут зайти в нефтянку, с отчислением на восстановление Сирии. Всё просто. Ну и наша база там остаётся, покамись. Так, на всякий случай.
zmeelov_1 29 июня 2018 | 10:37
zmeelov_1: Кстати, хотят проложить газовый трубопровод через Сирию в Турцию - без проблем. Создадим совместный консорциум и валяйте, качайте газ в Европу. Всё равно его хватать не будет. Даже и с СП-2 и ЮП через Болгарию. Китай слишком много газа жрёт. А сжиженный станет конкурентноспособным лет через 30. Когда запасы у всех поистощатся.
wojskowy Марек Качоровски 29 июня 2018 | 10:46
zmeelov_1: Как говорил Остап Бендер: "А ключ от квартиры где деньги лежать не надо". Кроме США там ещё есть Турция, Арабские страны, Иордания, Египет и Израиль, у которых интересы диаметрально противоположные Российским, кроме того Турция страна НАТО, с Израилем у США Договор о военной помощи, если кто-то попробует напасть на Израиль. Про нефтянку оставьте ваши фантазии, США контролируют с курдами основные нефтяные поля в Сирии и чётко дали понять, что никто туда не сунется. Или забыли как из "вагнеровцев" там винегрет сделали? А насчёт базы это вопрос? Скорее всего если эта война будет закончена, в чём многие сомневаются, то Сирия будет объявлена демилитаризованой зоной и все участники конфликта вынуждены будут вывести оттуда все свои войска и базы. Иначе там будет постоянно тлеющий конфликт.
donnarosadalvadores 29 июня 2018 | 10:53
zmeelov_1: " Я скажу вам откровенно, — отвечала панама, — Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы. " Валиадис, это вы!?!?!
snikkersnepper 29 июня 2018 | 10:55
Ну а то. Трампуша хоть и горячий парень, но о событиях в Сирии узнает отнюдь не из Эха Москвы. База Ат-Танф, о которой идет речь - клочок земли в пустыне. Военного значения она давно не несет - все анклавы игишей вокруг уже зачищены. Какой-то угрозы Дамаску она тоже не представляет - там только небольшие силы Новой сирийской армии, которые размажут по асфальту, как только они отойдут от американского воздушного прикрытия (взгляните на вчерашние-сегодняшние события в Дараа - не на этом сайте, естественно). Даже перекрыть иранский сухопутный мост к Средиземному морю у амеров не получилось - те организовали альтернативный маршрут через Аль-Букамаль. В чем смысл сидеть в пустыне и ожидать непонятно чего? Вы можете нормально ответить? Особенно когда у тебя тут же рядом турки бодаются с курдами, а курды бодаются со своими бывшими арабскими союзниками (вы в курсе, что в "освобожденной Ракке" введен комендантский час из-за терок поцапавшихся друг с другом сдсников?)
С другой стороны, понятно, что не всем в Вашингтоне это по нутру. В прошлые разы, когда Трамп заявлял что-то подобное, Асаду кровь из носу вдруг надо было потравить сирийских женщин и детей какой-нибудь гадостью. Бывают же такие совпадения. Так что ухо надо держать востро. Так просто Сирию сирийцам не отдадут....