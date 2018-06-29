Страны Евросоюза договорились ограничить миграционный поток
Такое решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе.
Проблема мигрантов стала ключевой на саммите, вызвав напряженные дебаты, которые продолжались около девяти часов. Самую жесткую позицию по этому вопросу заняли Италия и Германия. В итоге был принят комплексный план по ограничению миграционного потока. Страны ЕС договорились создать специальные центры по приему беженцев, а также увеличить финансирование Турции, Марокко и стран Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в Европу. Также Евросоюз принял решение ужесточить пограничный контроль на внешних границах.
Впрочем, не все остались довольны заключенным соглашением. Премьер Испании Педро Санчес назвал его «не лучшим» из тех, к которым можно было прийти. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что между странами ЕС все равно сохраняются глубокие противоречия по вопросу миграции. По ее словам, Евросоюзу еще предстоит проделать большую работу в этом направлении.
Накануне вечером премьер-министр Италии Джузеппе Конте заблокировал итоговый документ саммита ЕС из-за разногласий по проблеме мигрантов. Согласовать детали соглашения удалось лишь сегодня к утру.
Комментарии4
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amrigo 29 июня 2018 | 10:11
Ислам и либерализм несовместимы, европейцы должны по не поздно сделать выбор по каким законам они хотят жить, по законам шариата, или сохранить свои права и свободы.
haldey 29 июня 2018 | 10:43
amrigo: УУУУ, как тут все запущенно(((
Сегрегация по вероисповеданию? А как же "западные ценности", все равны, свобода передвижения, свобода вероисповедания? Или пидарасам можно все, а тем, кто в Христа не верит, тому хрен с маслом? Либерасьон? Ай ай ай, как нехорошо... Дык, крестовые походы возродить?
zztop1960 29 июня 2018 | 10:28
Верховный суд РФ отказался считать конфликт в Сирии войной, чтобы не принимать беженцев.Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобы десяти граждан Сирии на отказ в предоставлении временного убежища. Суд определил, что на их родине идет не военное противостояние, а контртеррористическая операция. Следовательно, истцы могут не опасаться преследования и бесчеловечного отношения у себя на родине.
haldey 29 июня 2018 | 10:46
zztop1960: Россия на их Родине создает условия для нормальной жизни, в отличии от цивилизаторов запада)))
Мы склеиваем то, что абамка разорвал, с...ка...