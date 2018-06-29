Страны Евросоюза договорились ограничить миграционный поток

Такое решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе.

Проблема мигрантов стала ключевой на саммите, вызвав напряженные дебаты, которые продолжались около девяти часов. Самую жесткую позицию по этому вопросу заняли Италия и Германия. В итоге был принят комплексный план по ограничению миграционного потока. Страны ЕС договорились создать специальные центры по приему беженцев, а также увеличить финансирование Турции, Марокко и стран Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в Европу. Также Евросоюз принял решение ужесточить пограничный контроль на внешних границах.

Впрочем, не все остались довольны заключенным соглашением. Премьер Испании Педро Санчес назвал его «не лучшим» из тех, к которым можно было прийти. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что между странами ЕС все равно сохраняются глубокие противоречия по вопросу миграции. По ее словам, Евросоюзу еще предстоит проделать большую работу в этом направлении.

Накануне вечером премьер-министр Италии Джузеппе Конте заблокировал итоговый документ саммита ЕС из-за разногласий по проблеме мигрантов. Согласовать детали соглашения удалось лишь сегодня к утру.